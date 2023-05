Cuypers, 21 buts et une bonne tête de Diable rouge : “Mon premier but à Sclessin, j’aurais aimé le mettre avec le Standard”

Un profil unique pour les Diables

Avec cinq points d’avance, Gand s’érige en grand favori pour décrocher le dernier ticket européen. “On ne peut plus lâcher cette première place, on doit terminer le travail”, précise Cuypers qui a marqué de nouveaux points en vue d’une première sélection avec les Diables rouges, à 26 ans. “Sera-ce en juin ou plus tard ? On verra. Je mets les ingrédients pour être sélectionnable car c’est un objectif. Mais je ne décide pas. Il y a d’autres critères qu’être meilleur buteur du championnat belge pour être repris. J’ai un profil différent des autres attaquants mais je ne sais pas si le coach fédéral cherche ce profil-là. Je n’ai pas eu de contacts avec lui, en tout cas.” Mais à ce rythme-là, ça pourrait changer….