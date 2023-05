Deila : “On n’a pas été assez bon dans les deux rectangles”

Manque d’efficacité. Des mots qui ont souvent résonné à Sclessin cette saison. “Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous n’avons tout simplement pas été assez bons dans les deux rectangles. Sur le premier but, on est pris dans notre dos alors qu’on en avait parlé avant le match. Quant au second, c’est une mésentente. Mais ce qui m’ennuie surtout, c’est qu’on n’a pas réussi à se créer plus d’occasions avec autant de présence et de centres dans la surface notamment via Aron et Marlon.”

Malgré la défaite, le T1 liégeois a tenu à louer l’attitude de ses hommes. “Sur l’engagement, l’envie et l’état d’esprit, je n’ai rien à leur reprocher, ils ont été fantastiques et je suis fier d’eux. On a très bien commencé mais, face à une très belle équipe de Gand, il était compliqué de soutenir un tel tempo durant 90 minutes. Je pense que lors de nos deux premières confrontations face aux Gantois, nous avions été chanceux. Ce soir, c’était l’inverse, nous avons manqué de chance.” Attendu au coup d’envoi, William Balikwisha a finalement dû déclarer forfait. “Il devait commencer mais il a été contraint d’arrêter l’entraînement vendredi. Sera-t-il de la partie contre Westerlo ? Je l’espère mais comme sa cheville a tourné, on ne peut pas être catégorique.”

Vanhaezebrouck n’en veut pas à Boterberg

De son côté, Hein Vanhaezebrouck se félicitait de tenir en ses rangs un phénomène comme Gift Orban. “Il aurait pu marquer le but de l’année et pas uniquement dans notre championnat. Que ce soit du gauche, du droit, il sait tout faire. Il a un talent incroyable. Nous ne pouvons qu’être contents car venir prendre trois points ici n’est pas une chose aisée surtout avec un tel début de match de la part des Rouches.” Le mentor des Buffalo commentait ensuite la phase du but annulé de Gift Orban. “Personne n’a entendu le coup de sifflet de l’arbitre et c’est dommage pour Gift qu’on lui retire ce but car il avait tout fait parfaitement. Je n’en veux pas à l’arbitre et il a eu la grandeur de reconnaître qu’il s’est trompé en sifflant par accident. Heureusement, cela ne porte pas à conséquence.”