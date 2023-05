Bien entré dans la rencontre, le Standard (avec Emond titulaire et sans Balikwisha, blessé à la cheville) a eu ses moments en première période mais les Liégeois n’ont pas été capables de concrétiser, au contraire de Gift Orban, qui a profité de sa première opportunité pour ouvrir le score à la 31e minute de jeu (0-1). En deuxième période, les Gantois ont une nouvelle fois fait preuve d’une précision impressionnante en reprenant l’avantage via Hugo Cuypers après l’égalisation de Steven Alzate. Un succès mérité vu l’efficacité des visiteurs.

La mauvaise opération : cinq points… et demi de retard sur les Buffalos

Au classement, le Standard fait la très mauvaise opération de la soirée. Avec un 1 sur 6 pour débuter les Europe playoffs, les Liégeois sont déjà distancés par Gand après deux journées. Auteurs d’un 6 sur 6, les Buffalos comptent désormais cinq points d’avance sur les Rouches, à quatre matchs de la fin de saison. On peut même écrire cinq points et demi puisque le Standard a bénéficié d’un arrondi supérieur au moment de la division des points par deux. La victoire face à Westerlo, samedi prochain, est indispensable pour les Liégeois, qui doivent espérer un faux pas gantois au Cercle.

Le moment incompréhensible : Boterberg arrête le jeu avant un but d’Orban

On jouait la 48e minute lorsque Renaud Emond s’est écroulé dans la surface gantoise. Monsieur Boterberg n’est pas intervenu pour donner un penalty… mais il a tout de même sifflé. De manière involontaire, a-t-il expliqué aux joueurs. Sauf que dans la foulée, Gift Orban – qui n’avait pas entendu le sifflet – a profité d’une contre-attaque pour marquer son deuxième but de la soirée, qu’il a célébré en narguant les fans rouches. Un but finalement annulé, puisque l’arbitre avait arrêté le jeu. Un moment d’incompréhension totale qui a eu le don de rendre fou Hein Vanhaezebrouck.

La stat : 21e but de la saison pour Cuypers

Auteur d’un excellent match, Hugo Cuypers a confirmé sa belle forme. Précieux au sein de l’attaque gantoise, il a offert un superbe ballon de but à Gift Orban sur l’ouverture du score puis il a profité d’une sortie d’Arnaud Bodart qui lui est revenue dans les pieds pour redonner l’avantage à son équipe après l’égalisation d’Alzate. L’ancien Rouche a rayonné à Sclessin : son rêve de gamin. Dans le même temps, Renaud Emond était remplacé et… sifflé par son propre public. Sacré contraste.

La suspension à venir : Alzate sera absent face à Westerlo

Tout juste de retour de suspension, Steven Alzate va faire un retour par la case tribune. Le médian colombien, buteur et pourtant auteur d’un très bon match dans l’ensemble, a écopé de deux cartons jaunes en seconde période. Une première pour une faute sur Orban, un deuxième pour une faute sur Cuypers. Il a été logiquement exclu et manquera la réception de Westerlo samedi prochain à Sclessin.

La tentative folle : Orban trouve la latte sur… la mise en jeu

Auteur d’un très joli but en première période, bien lancé par Cuypers, Gift Orban a été proche d’inscrire le goal de l’année au retour des vestiaires. Sans prévenir personne, pas même ses équipiers, il a tenté une frappe depuis le rond central au moment de la mise en jeu. Et son ballon a atterri… sur la latte, avant d’être dévié par un Bodart avancé et surpris. Le Nigérian a bien cru inscrire un doublé à la 48e minute de jeu mais Monsieur Boterberg avait involontairement arrêté le jeu lors de la contre-attaque des Buffalos.

L’assistance : seulement 16 764 spectateurs

Les vacances scolaires et la politique financière du club liégeois en playoffs – critiquée par la T4 – n’ont pas permis au stade de Sclessin de faire salle comble. Seulement 16 764 spectateurs étaient présents dans l’enceinte des Rouches, ce samedi soir. C’est la troisième assistance la plus faible de la saison, après Malines et Eupen en janvier. Un peu triste pour l’affiche de ces Europe playoffs. Heureusement, l’ambiance a tout de même été au rendez-vous.