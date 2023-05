Une frappe surpuissante au coup d’envoi de la 2e mi-temps : Gift Orban est passé tout près d’inscrire le but de l’année face au Standard (VIDEO)

À lire aussi

Le Nigérian nous a d'ailleurs encore gratifiés de quelques bijoux face au Standard samedi soir. Il a tout d’abord ouvert la marque peu avant la mi-temps face à une défense trop passive, ne laissant aucune chance à Arnaud Bodart.

Mais le geste de la soirée devait encore arriver : au retour des vestiaires, alors qu’il devait donner le coup d’envoi de la seconde période, plutôt que de faire une passe en retrait à un équipier, il a préféré tenter une frappe des 50 mètres.

Avec ce geste osé, il a pourtant bien failli inscrire le but de l’année puisqu’il a réussi à lober Arnaud Bodart avant que le ballon ne vienne violemment heurter la barre transversale. À quelques centimètres près, cette frappe du Nigérian terminait sa course dans la lucarne et aurait fait le tour du monde !