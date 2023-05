Zinckernagel à nouveau blessé et inquiet : "Je ressens une petite décharge électrique à chaque touche de balle"

Des douleurs le suivent depuis plusieurs semaines. "Cela a commencé à Ostende et cela s'est réveillé face à Genk puis contre Charleroi notamment. En fait, c'est le nerf au niveau du mollet qui est problématique. J'ai reçu pas mal de coups dans cette zone et elle est douloureuse. A chaque fois que je frappe ou que je touche le ballon, je ressens comme une petite décharge électrique."

"J'ai envie d'être l'équipe mais pas d'être blessé un long moment."

On le sent : le talentueux Danois est contrarié. Cette situation engendre du stress chez lui. "On a tenté plusieurs traitements mais quand je m'entraîne en semaine, c'est rare que je ne ressente aucune douleur. C'est vraiment embêtant. J'ai envie d'aider l'équipe durant les matchs les plus importants de la saison mais en même temps, je n'ai pas envie de pousser mon corps trop loin et d'être blessé durant un long moment. Il faut trouver un équilibre. Ce samedi, j'aurais peut-être dû jouer une heure au lieu de 90 minutes mais je voulais me battre avec l'équipe jusqu'au bout. Mais dès le début de la deuxième période, je me sentais fatigué et la zone était douloureuse."

Il ne faut évidemment pas dramatiser mais il est possible qu'on ne revoit pas un Zinckernagel à 100% d'ici la fin des playoffs. "On m'a dit que ce n'était pas une blessure dangereuse mais le nerf est tout de même très sensible. Je pense tout de même que je serai en mesure de tenir ma place face à Westerlo samedi prochain mais il faut être prudent", termine-t-il, conscient que le Standard a bien besoin de lui pour continuer à entretenir ses espoirs européens.