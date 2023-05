Filippo Melegoni se voit bien rester un an de plus au Standard : “Ici, je suis heureux et je me développe”

guillement "Si les deux clubs veulent prolonger mon prêt, j'en serais heureux."

Ces dernières semaines, le couteau suisse italien a été utilisé à toutes les sauces (latéral, médian, ailier et même attaquant). Et il a rendu de fiers services. Le médian de 24 ans, qui se plaît à Liège, verra son prêt se terminer en juin prochain et il devrait, théoriquement, retourner à la Genoa, qui vient de valider sa montée en Serie A. “Je suis très heureux pour cette top équipe. Elle mérite d’être en Serie A, a indiqué Melegoni, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Je ne sais pas encore si je retournerai en Italie ou pas. Ce n’est pas mon choix. On va parler et décider de cela dans les prochaines semaines. Mais je suis très heureux ici au Standard avec le coach et avec mes équipiers. Je me développe bien et j’ai du temps de jeu. Si les deux clubs décident de prolonger mon prêt d’un an ? J’en serais heureux.”