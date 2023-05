Standard : face à Gand, Fergal Harkin a vu tout ce qui manquait aux Rouches

La priorité de cet été sera un vrai buteur

Après la rencontre de samedi dernier, nous avons demandé à Ronny Deila s’il n’était pas jaloux des biens offensifs dont disposait son confrère, Hein Vanhaezebrouck. Ce dernier a esquissé un sourire à l’énoncé de la question tandis que le Norvégien, lui, a eu un rire un peu nerveux. “Jaloux ? Non, c’est comme ça. On a ce qu’on a. Nous aurions pu mettre plus d’attaquants comme eux, mais ce n’est pas notre plan de jeu, nous préférons jouer avec plus de milieux de terrain.”

Comprenez entre les lignes que le mentor des Rouches n’a pas forcément beaucoup d’autres choix que de renforcer son milieu de terrain tant les profils offensifs ne se complètent pas, ce qui, dans l’autre camp, est bien le cas ! Ronny Deila tenait ensuite, en bon protecteur de son groupe, à ne pas accabler ses attaquants. “Je pense qu’Emond a fait un bon match. Il a gardé le ballon et a joué l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Noah est entré en jeu, ainsi que Stipe. Mais nous avons joué contre une bonne équipe, donc nous avons dû défendre. Cela nous a rendus un peu plus soucieux de la défense, car si nous jouons en homme contre homme face à eux, nous aurons des problèmes.”

Ronny Deila espère que Fergal Harkin aura les moyens de lui proposer un vrai buteur l'été prochain. ©Philppe Crochet

Mais au fond de lui, Ronny Deila le sait : ce manque d’un buteur nuit cruellement à l’équilibre de son équipe. Il n’aspire qu’à une chose: que son directeur sportif et ami, Fergal Harkin, puisse lui dénicher la perle rare comme l’ont fait les décideurs gantois en allant chercher Gift Orban en Norvège l’hiver dernier. Mais on le sait, en football, rien ne coûte plus cher qu’un attaquant efficace. Alors que ce sera la priorité des Liégeois, qui ne retiendront d’ailleurs pas Stipe Perica cet été, il faudra que 777 Partners délie un peu les cordons de la bourse. Après un meeting il y a quelques semaines à Paris avec les autres directeurs sportifs du groupe, Fergal Harkin attend que le budget pour la saison prochaine soit validé début juin. Gageons qu’il soit de nature à tranquilliser Ronny Deila à qui il avait tenté d’offrir Aiyegun Tosin l’hiver dernier mais sans succès faute de moyens.

Efficacité, encore et toujours

Que ce soit dans un rectangle comme dans l’autre, le Standard n’a pas été assez tueur. Avec neuf tirs pour seulement un cadré (le but d’Alzate), les troupes de Deila ne pouvaient pas faire vaciller les Buffalos. “Avec autant de présence dans les 16 mètres, autant de bons centres apportés par Aron et Marlon, on se doit de faire la différence. Ce n’est pas une question de volonté, car sur cela je n’ai rien à redire à mes joueurs qui ont été fantastiques, mais bien une question de qualité et on le sait. Nous n’avons tout simplement pas été bons dans les deux rectangles et on le paye cash.”

Le T1 fait ici référence aux deux buts concédés, voire totalement donnés à l’adversaire. “Le premier tombe trop facilement. On est pris dans le dos alors que les joueurs étaient prévenus. Quant au second, c’est un malentendu à un très mauvais moment, après le 1-1, alors que nous étions en train de courir après le 2-1. En même temps, nous avons continué à nous battre. Le moral et la discipline sont bien meilleurs. Nous devons avancer pas à pas et aujourd’hui, nous avons été un peu moins bons qu’eux.”

Arnaud Bodart et Bope Bokadi se gênent devant Orban avant que Cuypers n'en profite pour faire 1-2.

Des joueurs frustrés

De leurs côtés, les Standardmen ne pouvaient, eux aussi, que se rendre à l’évidence. “Les efforts et les occasions étaient présents mais on n’a pas eu le dernier geste. On concède en plus deux occasions et on prend deux goals totalement évitables”, commentait Aron Donnum.

Aron Donnum se prend la tête, il a pourtant tout tenté pour apporter le danger dans la surface adverse. ©VKA

Un discours qui trouvait écho chez son compère, Philip Zinckernagel. “On a donné les buts de manière stupide. On avait joué une bonne première mi-temps puis on a donné ce premier but. Le deuxième but est aussi un peu embêtant. C’est frustrant car on a bien mieux joué en première période qu’eux mais c’est le foot : si on ne marque pas et eux oui, on est battus.”

Et ça, malheureusement, le Standard ne l’a que trop souvent constaté cette saison.