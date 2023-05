Le Standard a discuté avec Pieter Gerkens

Pour y parvenir, celui qui a rendu de la vie à tout un club aura inévitablement besoin de renforts d’autant plus si le Standard ne parvient pas à prolonger les séjours d’Alzate et Zinckernagel (mais également de Melegoni qui se voit rester) en bord de Meuse sans compter l’incertitude qui plane toujours autour de Gojko Cimirot qui a une proposition de prolongation de trois ans moins 40 % de salaire sur la table. En plus d’un buteur, le Standard sera donc amené à renforcer son entrejeu. C’est pourquoi Fergal Harkin a déjà avancé sur plusieurs dossiers dont celui du jeune médian nord-irlandais de 19 ans actif à Everton, Isaac Price.

Mais d’autres dossiers sont sur la table. Comme nous le révélions en janvier dernier, la direction sportive ainsi que le staff liégeois s’intéressaient à l’Anversois Pieter Gerkens. Le profil de l’ancien joueur d’Anderlecht plaisait énormément à Ronny Deila qui voyait en lui un potentiel renfort pour son milieu de terrain. Belge et expérimenté (279 matchs à son actif en Belgique), Gerkens dispose d’un profil qui pourrait coller au style de jeu du coach norvégien. Il nous revient que le dossier est toujours d’actualité du côté des Rouches. Les deux parties ont même discuté dans le courant du mois de mars dernier sur les modalités d’un éventuel contrat à Sclessin. Car celui qui a disputé 25 rencontres cette saison (un but et trois assists) avec l’Antwerp, avant de se blesser en janvier aux ischios et d’être finalement opéré il y a six semaines, arrive en fin de contrat et est donc libre de s’engager où il le désire.

Pieter Gerkens avait fait une courte apparition en février dernier lors du déplacement à Louvain, ce qui reste à ce jour son dernier match.

De son côté, Gerkens ne serait pas contre une aventure en bord de Meuse, lui qui espère bien revenir sur le devant de la scène après sa blessure (il sera normalement prêt pour entamer la préparation estivale avec son nouvel employeur). Dans l’autre sens, le Standard ne devrait pas retenir Stipe Perica en cas d’offre cet été, lui qui avait signé pour trois ans en août dernier. Quant à Osher Davida, il pourrait être prêté pour obtenir plus de temps de jeu.