Le Standard champion des… cartes rouges en Pro League, encore une fois

C’est la onzième exclusion d’un joueur du Standard, record du championnat actuel. La faute qui lui a valu l’exclusion, un geste d’antijeu au milieu du terrain, était évitable, et elle rappelle l’indiscipline chronique des Liégeois.

C’était déjà le cas la saison passée, dans un autre contexte, quand les Rouches luttaient avec leurs démons pour sortir de la crise. Ils avaient additionné six exclusions, mais aussi 109 cartes jaunes, plus haut total de la Pro League. S’ils sont largement moins jaunis (67), ils sont donc trop souvent exclus, avec les impacts que cela suppose pour les matchs suivants. Contre Westerlo, Alzate sera ainsi suspendu.

Trois exclusions sans conséquence

Il y a les exclusions qui peuvent être compréhensibles, comme celles de William Balikwisha et de Renaud Emond, avertis et jaunis une deuxième fois pour avoir fêté leur but en enlevant leur maillot. Le médian offensif avait marqué son premier but contre le Club Bruges, l’attaquant fêtait par sa réalisation la fin d’un long tunnel d’angoisse et de questionnements contre Charleroi. Dans ces cas, on regrettera toujours les limites d’un règlement qui bride les émotions.

Les autres situations sont plus discutables. Si les exclusions de Laifis (contre Courtrai), de Bodart (contre Westerlo) et Laursen (à Charleroi) n’ont pas eu d’impact puisque les défenseurs et le gardien ont pu disputer les rencontres suivantes, celles de Zinckernagel, par deux fois (à Charleroi, pour rouspétance, et à Eupen, pour un pied trop haut), de Cimirot (à l’Antwerp, faute d’antijeu), d’Amallah (à Westerlo, pour une faute) et de Calut (contre Gand, pour une faute) ont dû être compensées en cours de match et lors de la rencontre suivante.

Les Rouches voient rouge et ce n’est pas toujours bon.