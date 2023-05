Pourquoi le Standard croit encore à l’Europe

Les joueurs revigorés par le discours de Deila

Cette saison, les discours de Rony Deila, si souvent attendus dans les capsules vidéos du club plus connues sous le nom d’Inside, ont souvent fait la différence à des moments clés. Le T1 norvégien n’a pas son pareil pour galvaniser ses troupes. “Il fait croire à n’importe quel joueur qu’il est le meilleur”, nous disait-on en interne au cours de la saison. L’ancien coach du Celtic sait aussi être piquant comme il l’avait été au soir de la défaite inexpliquée contre Courtrai, 0-2. Samedi, après un revers qui faisait très mal à ses hommes, le patron des Rouches a eu des mots forts dans le vestiaire. “Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs en termes d’envie, d’abnégation et de fighting-spirit. Ils ont fait un top match.”

Ronny Deila a tenu un discours résolument positif à ses troupes après la défaite contre Gand. ©VKA

C’est en substance ce qu’il a dit à ses troupes : “Vous avez fait un de vos meilleurs matchs ; avec cette mentalité, tout reste encore possible ; on va se battre tous ensemble pour aller chercher l’Europe.” Ce n’est donc pas un hasard si, quelques minutes plus tard, on retrouvait des Standardmen plein d’espoir en zone d’interview. “Tout reste possible. Ils (les Gantois) ont un match difficile au Cercle de Bruges et on peut encore le faire”, assurait Filippo Melegoni. “L’Europe, c’est toujours possible. Gand aura un match compliqué au Cercle, où il est toujours difficile d’aller gagner. Nous, on joue Westerlo à la maison et je suis sûr qu’on va gagner. J’y crois toujours. Si on fait trois bons matchs, on pourra aller jouer une finale à Gand lors du dernier match”, enchaînait Philip Zinckernagel. Il ne s’agissait pas là d’un discours de façade de la part des Rouches qui y croient encore réellement dur comme fer.

Une saison jugée réussie

Il y a un an, les Liégeois étaient déjà en vacances depuis un certain temps. Luka Elsner avait été remercié et le flou était encore grand quant à l’avenir du club sous la direction américaine de 777 Partners. Douze mois plus tard, on se félicite en interne du chemin déjà parcouru par le club que ce soit sportivement ou même financièrement.

Josh Wander et ses équipes de 777 Partners ont d'abord pensé à remettre le navire Standard à flots au niveau financier. ©VKA

Le fait d’avoir obtenu sa licence en première instance est, dit-on au club, un signe positif d’un redressement progressif des finances du club. Sur le plan sportif, l’objectif principal avoué en début de saison, à savoir le top 8, a été atteint. Même si on avait conscience d’avoir déniché, en la personne de Ronny Deila, un coach de talent, personne ne s’attendait au sein du club à ce que le redressement sportif soit aussi rapide et que le Standard puisse se payer le luxe de battre tous les actuels candidats au titre qui se battent en Champions playoffs.

Cette saison, le Standard s'est payé le scalp des plus grands. ©Photo News

Longtemps, les Liégeois se sont même pris à rêver du top 4 mais les encore trop nombreux trous d’air rencontrés cette saison (le 1/6 face à Seraing, la défaite contre Courtrai et le partage face à Zulte Waregem) ont eu raison de cette ambition qui, il faut bien le dire, était démesurée en début de saison. L’appétit venant en mangeant, les Rouches, par la voix de leur coach, ont précisé, avant ces Europe playoffs, qu’ils voulaient les remporter afin de retrouver la scène européenne dès la saison prochaine. La défaite de samedi contre Gand a mis un coup dans l’aile des ambitions du groupe et de leur coach. Même si la déception sera grande, compte tenu des belles prestations affichées cette saison, une non-qualification pour l’Europe ne sera pas pour autant un échec pour un club en reconstruction qui a tout de même rencontré plusieurs difficultés, comme les gestions des cas Raskin et Amallah, les blessures de longue durée de Ngoy et Dewaele ou encore une marge de manœuvre financière réduite suite aux (trop) nombreuses dettes à effacer.

La saison prochaine, une non-qualification pour la Coupe d’Europe sera clairement assimilée à un échec pour une campagne au cours de laquelle le Standard veut absolument retrouver la grand-messe du football belge : les playoffs 1 (qu’ils auraient disputés si le retour du format à six avait été d’application cette saison avec une sixième place à l’issue de la phase classique). Enfin, ce dont on est le plus particulièrement fier en bord de Meuse, c’est le retour de l’union sacrée entre les supporters – qui ont à de nombreuses reprises, et samedi encore, littéralement mis le feu au stade – et les joueurs, alors que la fracture était immense il y a un an.