Balikwisha et Bokadi sont incertains pour Standard-Westerlo : “Une décision sera prise ce vendredi”

”Je rêve d’aller jouer une finale à la Ghelamco Arena le 3 juin prochain”, ne cache pas Ronny Deila, qui croit encore dur comme fer à une qualification européenne. Mais avant cela, le focus est évidemment mis sur Westerlo. “On a fait un excellent match contre eux, à Sclessin, il y a quelques semaines. Ils viennent d’encaisser cinq buts lors de leur dernier match et je pense que si on livre la même prestation que face à Gand, on a de bonnes chances de les battre.”

Pour cette rencontre, Zinckernagel (mollet) et Cimirot (ischios) seront présents. Par contre, il y a des incertitudes autour de William Balikwisha (cheville) et Bope Bokadi (aine). “On verra s’ils peuvent faire partie de l’équipe. On prendra une décision finale ce vendredi.”

Au vu de la suspension de Lucas Noubi (trois cartons jaunes en U23), Nathan Ngoy pourrait, quant à lui, faire son retour dans le groupe après plus de huit mois de blessure. “On verra avec le staff médical si c’est raisonnable ou pas mais Nathan a faim de jouer et s’entraîne bien”, termine Deila.