Le tarif des tickets et des abonnements augmente au Standard : “C’était devenu inévitable”

Pourquoi le prix des tickets et des abonnements a-t-il augmenté en playoffs ?

“Cela fait deux ans que le Standard n’avait plus joué de playoffs donc nous n’avions pas vraiment de point de comparaison, explique Locht. Comme cette année, il n’y avait qu’une semaine de battement entre la fin de la phase classique et le début des playoffs, on a choisi de lancer la vente des abonnements une semaine avant la dernière journée, car nous savions que nous étions au minimum qualifiés pour les Europe playoffs. Cela permettait aux clubs de supporters de gagner du temps.”

Il reste également une infime possibilité d’accrocher le top 4 et les Champions playoffs. “Dans cette hypothèse, le prix aurait été le même.”

Au moment du lancement de la campagne d’abonnement, Le Club Bruges était virtuellement en Europe playoffs et Anderlecht et/ou Charleroi pouvaient encore se qualifier également. “En principe, nous avons donc au moins deux tops affiches à Sclessin et le prix a été, en partie, fixé sur cette base.”

Finalement, aucun des trois clubs précités ne s’est qualifié et en termes de prestige, le pire scénario s’est produit, pour les supporters, avec les réceptions de Gand, Westerlo et du Cercle. “De ce point de vue là, je peux comprendre qu’on se dise que les tarifs proposés sont un peu chers, admet Locht. Mais on ne pouvait plus les changer après les premières ventes.”

Le prix des tickets et des abonnements va-t-il augmenter la saison prochaine ?

La réponse est oui. “Le prix des tickets pour la saison prochaine sera similaire à ce qui a été pratiqué durant les playoffs en ce qui concerne les tops matchs. On repartira sur les mêmes bases” , explique Locht.

Quant aux abonnements, ils devraient être majorés d’environ 20 %. Cette saison, le tarif le moins cher était de 145 €. Il devrait désormais être de 170 € environ. “Mais l’augmentation exacte n’a pas encore été fixée à 100 %, précise le CEO des Rouches. Le sujet a été discuté une première fois avec la Famille des Rouches et nous devons nous revoir pour finaliser les tarifs, en concertation avec les clubs des supporters.”

L’augmentation ne se fait donc pas de manière unilatérale, sans prise de pouls chez les fans. Des discussions ont lieu à tous les échelons.

Comment expliquer cette augmentation des tarifs ?

Par trois raisons. La première, c’est que le Standard est l’un des seuls clubs de Pro League qui n’a pas augmenté son prix d’abonnement lors des cinq dernières saisons. “C’est assez exceptionnel car tout a pratiquement augmenté en cinq ans. Dans les dialogues qu’on a avec eux, les supporters sont conscients des efforts réalisés par le club en ce sens. On avait le projet d’augmenter nos tarifs en 2021 mais avec le Covid, nous étions tellement contents de revoir nos fans à Sclessin que nous ne l’avons pas fait”, spécifie Locht.

Le club liégeois proposait également, cette saison, le prix minimum le moins cher de Pro League avec un abonnement en tribune populaire (A3-B3-C3) dès 135€ pour un abonné qui renouvelait son sésame. Il est toutefois important de notifier que ce tarif ne comprend pas les playoffs, là où des clubs comme le Club Bruges, Anderlecht ou Gand intègrent les playoffs dans leur offre… avec l’incertitude que cela comporte. Cette saison, les supporters du RSCA ont déboursé au minimum 250€ uniquement pour la saison régulière.

Le prix des abonnements en D1A ©IPM Graphics

La deuxième raison qui justifie l’augmentation actuelle, c’est l’augmentation du prix des prestataires (société de gardiennage, entretien du terrain, sécurité, fournisseurs, nettoyage…). Elle est liée à l’inflation. “Tous nos prestataires ont augmenté leurs prix entre 15 et 20 % donc nous n’avons pas le choix que de répercuter une partie de cette augmentation sur le prix des tickets et des abonnements. C’est la même chose dans les parcs d’attractions, les festivals ou les cinémas ces derniers mois. Organiser une rencontre est devenu de plus en plus cher ces derniers mois”, souligne Locht.

En cause, notamment, la crise de l’énergie qui a fait exploser certains coûts.

La troisième raison est liée aux mesures politiques. “Elles sont nombreuses à affecter les clubs, termine le CEO du Standard. Je pense à la suppression de certains avantages liés aux rémunérations des joueurs (sur la sécurité sociale ou le pécule de vacances), l’arrêté royal sur le sponsoring des entreprises de betting, le fait d’être soumis à la loi anti-blanchiment. Tout cela a engendré des coups supplémentaires et impacté négativement les finances des clubs. On veut évidemment éviter autant que possible que cela se répercute sur les gens qui viennent voir le football, c’est pourquoi on tente de modérer ces augmentations au maximum. Mais c’était inévitable, cette année. Le football est un sport accessible et populaire et il doit le rester. C’est un équilibre à trouver.”

Entre passion et raison.