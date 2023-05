Ngoy a été opéré par le chirurgien des stars du Barça : “Nathan est une bête”

”Si on fonctionne de manière totalement rationnelle, il ne devrait pas être dans la sélection. C’est encore un peu tôt. Mais si l’absence de Bope se confirme et qu’on a l’accord du staff médical, Nathan pourrait tout de même être sur le banc. Il en a d’ailleurs très envie. Il est bien à l’entraînement et il a faim de jouer”, précise Ronny Deila.

Des rechutes et la galère

Après huit mois d’absence suite à une lésion au tendon proximal des ischio-jambiers, le risque doit évidemment être mesuré. Car Nathan Ngoy sort d’une longue période de galère. Lui qui a accumulé les petites blessures aux ischios (et une au mollet) en première partie de saison a vu ce qui devait être sa saison de l’éclosion se transformer en saison de toutes les frustrations. Car la nature de ses soucis physiques était presque un mystère. “Nathan est un garçon sérieux et professionnel et on sait que cela ne provient pas de son hygiène de vie”, précisait d’ailleurs Deila il y a quelques mois.

Après un traitement conservateur qui n’a pas porté ses fruits et plusieurs retours à l’entraînement avortés, la solution est finalement arrivée de… Finlande, via le docteur Lasse Lempainem, qui a opéré Ngoy en décembre. Reconnu dans le monde du football pour avoir opéré des joueurs comme Ousmane Dembélé, Ronald Araujo, Sergi Roberto (FC Barcelone) ou encore Giovanni Lo Celso (Villareal) et Andrea Florenzi (AC Milan), ce chirurgien spécialisé dans les ischios et les adducteurs a été contacté par le staff médical du Standard. Et il a pris les choses en main.

Contacté par nos soins, il revient sur cette période. “Les raisons d’une blessure peuvent être multiples : un manque de force, un manque de mobilité, des étirements mal réalisés ou une combinaison de ces facteurs. Lors de l’opération, on a réparé le tendon proximal de Nathan”, explique le chirurgien finlandais.

Rapidement, l’opération a fait place une longue période de rééducation de plus de quatre mois. Mais depuis le jour où Ngoy est passé sur le billard, les choses n’ont cessé d’évoluer dans le bon sens, jusqu’à ce test ultime, fin avril. “Il y a quelques semaines, Nathan est venu en Finlande effectuer les tests de retour au jeu (Return To Play)”, reprend le docteur. “On a fait des sessions de force, d’endurance, de la gymnastique, du spécifique mais aussi des soins et de la récupération en piscine. Et tout s’est bien déroulé.”

Objectif 2023-2014

Une fois de retour en Belgique, le jeune défenseur a alors reçu le feu vert pour reprendre les entraînements collectifs. “Nathan est un joueur athlétique et talentueux”, continue Lasse Lempainem. “S’il reste en bonne santé, il est promis à un bel avenir avec la force physique et mentale qui est la sienne. Il sera prêt pour la saison prochaine.”

Cela tombe bien : c’est exactement l’objectif qui a été fixé par Deila à Ngoy : être prêt pour 2023-2024. “Je n’attendais plus rien de lui cette saison. Tout ce que je voulais, c’est qu’il soit en forme physique et mentale pour commencer la préparation de la saison prochaine. Je suis évidemment déçu de ne pas avoir pu compter sur son talent cette saison, car il a perdu un an, mais j’ai l’impression que la saison prochaine sera la sienne. Nathan, c’est une bête. Avec son attitude, sa vitesse et sa qualité, il sera important pour nous la saison prochaine.”

C’est également dans cette optique que le Standard a fait signer au jeune défenseur un nouveau contrat, en mars dernier. Son bail court désormais jusqu’en 2026, preuve de la confiance que le club lui témoigne. Avec Lucas Noubi (sous contrat jusqu’en juin 2025) et Ibe Hautekiet (arrivé depuis le club NXT l’hiver dernier), Ngoy représente le futur de la défense du Standard. Mais les circonstances pourraient tout de même l’amener à jouer l’une ou l’autre minute ce samedi. Ce qui serait un boost mental énorme pour lui.