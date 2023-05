Emond buteur mais malheureux : "On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes"

Emond : "Je suis décu car quand on gagne 2-0 à la nonantième minute, on doit toujours repartir avec la victoire. On voulait à tout prix renouer avec la victoire et se relancer dans ces playoffs. On a loupé le coche ce soir en reculant trop notamment. Puis il y a cette frappe à la dernière minute où il a de la réussite. Mais on ne peut au final s'en prendre qu'à nous-même. Mon but ne sert à rien vu qu'on n'a pas gagné. Il reste trois matches et il faut qu'on termine le mieux possible pour notre orgueil."

De Roeck : "Je pense que le match nul est mérité ce soir. On savait que le Standard allait commencer fort mais on a grandi au fur et à mesure de la rencontre. On est très bien revenu des vestiaires en deuxième mi-temps et on a mis le Standard en difficulté avec pas mal d'occasions. Il y avait donc plus de liberté pour eux de profiter car on poussait pas mal. Les gars ont montré la bonne mentalité et je suis fier de l'équipe aujourd'hui d'y avoir cru et d'être revenue dans la rencontre."

Deila : "C'était un match équilibré aujourd'hui avec des occasions de part et d'autre. On était la meilleure équipe en première mi-temps en ayant le contrôle du match. Les deux changements à la mi-temps de Fossey et Zinckernagel nous ont faits mal. C'est pour cette raison qu'Emond et Perica sont vite montés au jeu et c'est grâce à cela qu'on a pu marquer le 2-0. Le milieu de terrain a ensuite commencé à fatiguer et les dix dernières minutes, j'en prends la responsabilité. A 2-1, on a commencé à avoir peur et l'égalisation. Je suis désolé auprès de tout le monde, c'est très dur aujourd'hui. Je dois me regarder dans le miroir car j'aurai dû faire autre chose en fin de rencontre. Il reste trois matchs et il faudra faire le mieux possible pour préparer la saison suivante."