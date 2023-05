On n’a peut-être pas vu le match de l’année, ce samedi soir à Sclessin. Mais on a vu de jolis buts. Dès la 9e minute, c’est d’abord Philip Zinckernagel qui a ponctué un mouvement qui a vu Aron Donnum offrir un beau relais au Danois et Noah Ohio gratifier le numéro 77 des Rouches d’une nouvelle talonnade en guise d’assist. D’abord annulé par l’arbitre, le but a ensuite été validé par le VAR.

Puis après une longue période assez équilibrée, avec quelques occasions de Westerlo, c’est Renaud Emond qui a doublé la maise, en renard, sur une passe décisive de William Balikwisha, à un quart d’heure du terme.

Mais dans les arrêts de jeu, alors que le match semblait terminé, Westerlo a réalisé l’impensable via des (belles) réalisations de Jordanov et Van den Keybus dans les arrêts de jeu. Ce qui a évidemment jeté un énorme froid pour Sclessin. Le match s’est terminé dans une ambiance morose, sous les sifflets des fans locaux. Ce qui n’a pas souvent été le cas cette saison.

Après la victoire de Gand au Cercle (0-4), le Standard devait absolument s’imposer pour tenter de conserver un petit espoir de remporter les Europe playoffs. Ce que les Rouches n’ont pas fait. Les hommes de Ronny Deila sont donc, désormais, à sept longueurs des Gantois à trois matchs de la fin de la phase classique. Mais parmi ces trois derniers matchs, les Buffalos devront en jouer deux à domicile, à commencer par la réception du Cercle, samedi prochain. La messe est dite, sauf miracle.

L’image : la joie en retenue de Renaud Emond

Sifflé par Sclessin lors de sa sortie du jeu la semaine dernière face à Gand et encore lors de sa montée au jeu ce samedi, Renaud Emond a répondu de belle manière en inscrivant le deuxième but liégeois de la soirée, sur une jolie passe de William Balikwisha. Le numéro 9 des Rouches, visiblement touché par ces sifflets, a célébré cette réalisation avec retenue, en pointant le logo du Standard avant que ses coéquipiers ne viennent le congratuler. Puis il a tout de même mimé son habituel geste du phénix, avant que le speaker du stade n’incite Sclessin à scander le nom du Gaumais.

L’inquiétude : Zinckernagel et Fossey remplacés à la mi-temps

Alors que Bope Bokadi était forfait suite à une blessure à l’aine, l’infirmerie du Standard s’est remplie à la pause. Marlon Fossey a été remplacé suite à une douleur ressentie au genou après un duel avec Sinan Bolat. Quant à Philip Zinckernagel, il était titulaire et il a marqué mais son mollet endolori n’a pas été épargné les par défenseurs de Westerlo. Il est resté au sol quelques minutes et n’est pas non plus remonté après la pause, après un minitest effectué avec le préparateur physique.

La première cette saison : Hautekiet titulaire en défense

En l’absence de Bope Bokadi, Ibe Hautekiet (21 ans) a fêté sa première titularisation de la saison. Arrivé du Club NXT l’hiver dernier, le jeune défenseur s’en est globalement bien sorti. Dans les duels, il a répondu présent de belle manière. Et balle au pied, il a été plutôt bon malgré l’une ou l’autre petite approximation, qu’on mettra sur le compte du stress et de la jeunesse.

La bonne nouvelle : Balikwisha de retour

Blessé et absent depuis le premier match des playoffs au Cercle, William Balikwisha (cheville) n’a pas été en mesure de commencer la rencontre mais il est monté à la pause, en remplacement de Fossey. Il n’a pas semblé ressentir la moindre douleur, ce qui est bon signe.

La (nouvelle) grogne des supporters : le prix des places jugé trop cher

Après la tribune 4 la semaine dernière, c’est la tribune 3 qui a manifesté son mécontentement sur le système de playoffs mais surtout sur les tarifs appliqués par le Standard durant ce mini-championnat de fin de saison. “Vos playoffs, on n’en veut toujours pas, surtout à ce prix-là”, pouvait-on lire sur une banderole déployée en première période. Dans la ligne de l’assistance décevant de la semaine passée, il n’y avait que 14 543 spectateurs à Sclessin ce samedi. C’est la deuxième pire affluence de la saison après la rencontre face à Malines, en janvier.