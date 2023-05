Ibe Hautekiet (Standard), après sa première titularisation : “Je n’avais rien à perdre”

L’ancien joueur du Club NXT, arrivé l’hiver dernier, a expliqué qu’il a disputé ce premier match à Sclessin de manière assez relâchée : “Quand j’ai appris que j’allais commencer (vendredi), je me suis dit que je n’avais rien à perdre.” Une erreur, au bout d’une vingtaine de minutes, aurait pu le faire douter, pourtant. Dans un duel avec Matsuo, il a mal évalué sa relance et s’est mis en difficulté. Dans la foulée, il a manqué une autre remise de la tête, dans l’axe, mais il assurait : “Je ne me suis pas trop posé de question. Je pense que ma première période a finalement été assez bonne. La deuxième, comme pour toute l’équipe, a été plus délicate.”

guillement "Mon ambition est d'être dans l'équipe de base."

Le Standard a en effet beaucoup reculé, en deuxième mi-temps, et Hautekiet, défenseur central du trio, avait un double rôle : défendre et faire monter le bloc, par la voix. “Ce n’était pas toujours évident, car tu peux parler tant que tu veux, si on ne remonte pas, c’est compliqué.” Aidé par Noë Dusenne et Kostas Laifis, voire Arnaud Bodart durant la rencontre, il n’est pas impliqué sur les buts concédés, mais il n’a pu cacher sa déception, pour sa première titularisation avec les A.

Plus habitué au SL16 FC, Hautekiet a démontré qu’il pouvait prétendre, pour de bon, au noyau A. “C’est ce que le coach m’a dit”, a glissé le défenseur, qui se projette désormais vers le futur : “Mon ambition est d’être dans l’équipe de base, et si je n’y suis pas la prochaine fois, je ferai tout pour y être la semaine suivante.” Ce prochain samedi, Merveille Bokadi sera de retour, pour le déplacement à Westerlo.

La composition de la défense sera une première indication sur les intentions de Deila, qui aura, la saison prochaine, trois jeunes défenseurs à disposition, en plus de Bokadi et Laifis, s’il reste au-delà de cet été. Lucas Noubi et Nathan Ngoy seront de sérieux concurrents pour Hautekiet. “Je les vois à l’entraînement, ils ont de bonnes qualités”, a expliqué… l’aîné (21 ans), qui a deux ans de plus que Ngoy et trois de plus que Noubi.

La défense a été, longtemps, un sujet en raison de son âge. Elle n’a finalement pas été si décevante, mais la cure de jeunesse devra apporter une concurrence plus importante dans un secteur qui a manqué de densité, parfois. Au moins, Hautekiet n’a pas manqué son premier vrai rendez-vous.