Le Standard nomme un Head of Performance venu de Londres !

le Standard était en quête d’un Head of Performance. C’est du côté de Londres qu’il l’a trouvé. Il s’agit de l’Anglais Daniel Watson. Ce dernier était d’ailleurs présent lors de la réception de Westerlo samedi dernier. Détenteur de plusieurs diplômes en physiothérapie, Daniel Watson a travaillé avec des cabinets privés mais également avec la Royal Ballet Company. Il a également collaboré avec l’instance dirigeante du cricket en Angleterre et au pays de Galles, l’England and Wales Cricket Board, mais aussi avec le Nottinghamshire Cricket Club. Il a également été actif dans le rugby dans le club pro de Rugby à 15 du London Broncos RLFC. À Sclessin, il supervisera le staff médical, les préparateurs physiques et les analystes vidéos.