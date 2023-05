Le Standard veut faire la fête du foot féminin

Pour rappel, le Standard avait rentré, en début de saison, une candidature spontanée à l’Union belge pour l’organisation de la finale de la Coupe de Belgique sans que cette échéance ne constitue un objectif majeur pour la section féminine dirigée par Stéphane Guidi.

Alors que la candidature a été rentrée en octobre, ce n’est qu’en février que l’organisation de la finale a été officiellement attribuée au Standard, ce qui, aujourd’hui, fait grincer des dents dans le Limbourg (alors que Genk aurait également pu rentrer sa candidature). Du coup, le Standard s’est fixé un objectif ambitieux : battre le record d’assistance pour un match de football féminin en Belgique. “Le record est détenu par les Red Flames à Louvain avec 8953 tickets vendus (le 2 septembre 2022 contre la Norvège). On espère atteindre la barre des 10 000 afin que cet événement soit une nouvelle étape dans le développement du projet de notre section féminine”, avait enchaîné Pierre Locht.

Ingrid Vanherle espère que le Standard remportera la Coupe à Sclessin ce jeudi (18h). ©Standard.be

Déjà 7 000 tickets vendus !

Du côté liégeois, l’engouement est bien réel pour cet événement qui viendra parachever une saison amplement réussie sur le plan sportif. “Si on nous avait dit, en début de saison, qu’on terminerait sur le podium (3e) et qu’on serait même mêlée, à un moment, à la lutte pour le titre, on aurait signé des deux mains”, nous fait remarquer Ingrid Vanherle, directrice générale du foot féminin au Standard.

Cette dernière se réjouit de voir que l’appel lancé par le club a été entendu. “Ce lundi, nous avions écoulé 7 000 places (NdlR : Standard, Genk et fédérations compris) et nous espérons bien que les derniers tickets disponibles trouveront preneur d’ici à jeudi.”

À titre de comparaison, le week-end dernier, la finale de la Coupe en France entre Lyon et le PSG (2-1) a attiré 7 300 spectateurs.

Les fans liégeois prendront place en tribune 2 tandis que la tribune 1 recevra les supporters de Genk ainsi que les membres de la fédération. À noter que les supporters de Genk pourraient bien ne pas être très nombreux puisque le système de combi-car est de mise.

Les pros présents pour une séance de dédicaces

À Sclessin, on met donc tout en œuvre pour que cette journée placée sous le signe du football féminin soit une réussite. “Il y aura énormément d’activités pour les familles et les enfants (NdlR : le match se déroulera ce jeudi à 18h, jour férié puisqu’il s’agira de l’Ascension) avec des châteaux gonflables, diverses animations, la présence de notre E-player”, poursuit Ingrid Vanherle.

Mais ce n’est pas tout puisque plusieurs membres du noyau pro de Ronny Deila seront présents à Sclessin pour suivre la rencontre mais aussi pour une séance de dédicaces. Les U23 ainsi que l’équipe de Futsal du club répondront également présent pour soutenir les Liégeois dans leur quête d’un premier trophée depuis 2018 (dernier succès en Coupe du club principautaire).

Un trophée avant du renfort

Alors que le championnat vient de s’achever, la section féminine s’active déjà pour la saison prochaine puisque la récente championne de Belgique avec Anderlecht, Mariam Toloba, a rejoint les rangs rouches. “On sent qu’avec notre professionnalisation qui sera mise en place dès la saison prochaine, notre club est encore plus attractif. D’autres renforts arriveront prochainement”, assure Ingrid Vanherle.

Une section féminine liégeoise qui sera d’autant plus attractive si elle soulève, ce jeudi soir, la Coupe de Belgique. “Cela pourrait nous donner un coup de boost dans notre projet”, conclut la directrice générale du foot féminin liégeois.