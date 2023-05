Les U23 du Standard joueront à Visé : “Nous avons trouvé une formule win-win”

Après plusieurs réunions, c’est au Stade de la Cité de l’Oie, où évoluent l’URSL Visé (Nationale 1) et Richelle United (D3 ACFF), que les U23 du Standard ont décidé de s’installer. “Nous avons trouvé un terrain d’entente entre les deux clubs et la commune (propriétaire des installations), déclare le président de l’URSL Visé, Guy Thiry. Il s’agit d’une formule win-win. À présent, les documents officiels doivent être signés.”

Plusieurs aménagements seront nécessaires pour répondre aux normes. “C’est le Standard qui les prendra en charge. Il faut investir dans le liège du synthétique. Quelques autres petits travaux comme l’installation de barrières supplémentaires devront avoir lieu. On parle tout de même ici de plusieurs dizaines de milliers d’euros ! En plus, le Standard payera une location. Nous sommes partis sur une base de 18 matchs.”

Le président visétois se dit satisfait de l’accord trouvé. “Un stade est fait pour être rentabilisé, pas pour être utilisé tous les quinze jours. Chez nous, il y a Richelle qui joue mais aussi plusieurs équipes de jeunes, ce qui est déjà très bien. Il faut aussi noter que c’est un plus pour nous au point de vue médiatique puisque, indirectement, on parlera de Visé, on verra notre stade et nos sponsors.”

Un accord a également dû tomber concernant l’organisation des matchs. “Le Standard ne s’entraînera pas chez nous, il y jouera uniquement. Lorsque les Rouches joueront 'à domicile', nous irons en déplacement. Et vice-versa. Quant à Richelle, il ne jouera simplement pas le même jour qu’une autre équipe. Pour ce qui est des jeunes, nous pourrons délocaliser quelques équipes dans les installations de Lixhe si nécessaire”, explique Guy Thiry.