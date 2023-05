Maud Coutereels (Standard Femina) avant la finale de la Coupe de Belgique : “On veut battre notre bête noire”

Le fait que la rencontre se joue à Sclessin donne évidemment une saveur un peu plus particulière au moment. “Cela met forcément une pression de savoir qu’il y aura des milliers de supporters, mais il y a surtout une envie de bien faire dans le chef de toute l’équipe. Ce match, c’est aussi une forme de reconnaissance. Cela fait du bien au football féminin, ce genre d’évènement. On a vraiment envie de gagner ce trophée, chez nous.”

La victoire serait une belle récompense pour une équipe qui a terminé le championnat à la troisième place, après des playoffs réussis. Mais en quatre matchs cette saison, les filles du Femina n’ont jamais battu celles de Genk (deux défaites et deux partages). “Cette équipe est un peu notre bête noire. On a beaucoup de mal à l’affronter mais une finale, c’est un peu différent. Je suis persuadée qu’on peut les battre.”

guillement "Certains disent que je réalise la meilleure saison de ma carrière."

Avec les ingrédients qu’on a vus durant la saison de Lotto Super League : une défense de fer. “On a encaissé beaucoup moins que la saison dernière et on a pratiquement terminé un match sur deux avec le zéro derrière. C’était un des objectifs de la saison”, ne cache pas celle qui évolue dans l’arrière-garde aux côtés de la jeune et talentueuse Constance Brackman (21 ans) et qui a été l’une des meilleures joueuses de l’équipe. “Je suis assez critique envers moi-même, mais je mentirais en disant que je n’ai pas fait une bonne saison. Certains diront que c’est la meilleure de ma carrière, j’accepte le compliment. (sourire) J’ai également marqué cinq buts et j’ai donné le maximum.”

Un avenir en réflexion

La saison prochaine, le Standard Femina ira vers plus de professionnalisation, avec des entraînements en journée plutôt qu’en soirée. Ce qui va demander des adaptations pour tout le monde, notamment pour Maud Coutereels, policière à l’intervention à Châtelet. “Cela va permettre de s’organiser autrement et aller vers le professionnalisme. Personnellement, je fais les pauses donc je pourrai m’adapter. Je pense que ça va apporter quelque chose de positif.”

Si elle n’a pas encore décidé totalement si elle continuera ou non la saison prochaine, la capitaine rouche a l’accord de sa direction pour modifier ses horaires. Gagner la finale pourrait-elle lui donner envie de continuer à jouer une saison supplémentaire ? “Dans mon cœur, j’en ai envie mais il y a aussi la raison. Une partie de moi me dit : 'Pourquoi arrêter sur une si belle saison ?' Et une autre me dit que terminer à Sclessin devant autant de monde serait une belle fin”, termine Coutereels.

Pour le moment, 6 500 tickets ont été vendus. La tribune 3 sera ouverte et la vente se termine ce mercredi sur le coup de midi.