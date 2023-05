9 027 personnes à la finale de la Coupe dames : la Belgique fait mieux que la France

Quoi qu’il en soit, la direction et les membres du club peuvent être satisfaits de l’affluence et de l’engouement qu’a généré cette finale. La communication autour de l’événement a été puissante et les petits plats ont été mis dans les grands. Le Standard Femina a montré qu’il faisait partie intégrante du Standard de Liège et qu’il était loin de former une entité à part. D’ailleurs, avec ces 9 027 personnes, la Belgique a largement dépassé la France qui a enregistré 6 127 spectateurs lors de la même compétition (finale entre Lyon et le PSG) mais se situe encore bien loin derrière l’Angleterre où l’on comptait… 77 000 fans à la finale féminine de la FA Cup entre Chelsea et Manchester United.