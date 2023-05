Miller inarrêtable, Coutereels (mal)heureuse, Brackman en patronne : le Standard Femina sous la loupe

Van Eynde 7,5 : sa prestation est à l’image de son but, volontaire et infatigable. Quelle course incroyable après 100 minutes de jeu pour traverser tout le terrain, d’un rectangle à l’autre !

Coutereels 6,5 : l’expérience de la capitaine (37 ans ce dimanche) était précieuse. Elle ne s’en est pas servie au moment d’offrir la Coupe aux Rouches sur penalty (90e+3). L’histoire finit bien, heureusement !

Brackman 8,5 : solide dans les duels, face à Petry notamment, impeccable dans son jeu de position, la Namuroise a également donné le tempo dans son passing vers l’avant. Patronne de la défense !

Marinucci 7,5 : véritable esprit Standard, la latérale droite a assuré sa mission première. Son apport offensif, généreux, a longtemps manqué de précision. Jusqu’à ce centre poussant Camps à la faute…

Cordier 7 : s’est efforcée de ratisser large dans la ligne médiane pour ensuite prêter main forte à sa défense face à des Limbourgeoises plus présentes offensivement dans la dernière demi-heure du temps réglementaire.

Miller 9 : élément moteur de l’équipe, inlassable travailleuse, l’internationale luxembourgeoise a montré la voie à suivre en s’inflitrant souvent comme une anguille. Frappe sur le dessus de la transversale (79e).

Blave 6 : utile à la récupération, la relayeuse rouche a rarement pu donner l’impulsion offensive. A énormément couru derrière le ballon en seconde période, avant son remplacement (82e).

Gelders 7 : surveillée de près et guère ménagée par un adversaire qui l’a tenue éloignée du but. S’est échappée une fois pour forcer le penalty !

Fon 6 : à défaut de se montrer très incisive, la Red Flame a offert un assist du front inhabituel sur la phase qui amène le coup de réparation.

Merkelbach 6 : la Limbourgeoise, ancienne de Genk, s’est démenée comme d’habitude avec sa dégaine particulière. Dans un esprit de sacrifice plus que dans l’efficacité.

Les remplaçantes

Ademi 6 : pas évident pour la petite dernière du groupe de rentrer dans une partie indécise jusqu’au début des prolongations.

Janssens, Nélissen, Rosala, Amorij NC

Le coach

Guidi 8 : le coach du Standard Femina avait reconduit les dix mêmes joueuses de champ que cinq jours plus tôt contre Bruges. Il a aussi effectué ses changements plus tard dans la rencontre que son homologue Brepoels. Un coach qui gagne a toujours raison !