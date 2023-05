Stéphane Guidi préface la finale du Standard Femina contre Genk : “La peur ne doit pas nous paralyser”

Stéphane Guidi, quel bilan faites-vous de la saison avant cette finale ?

”Il est positif. On avait l’objectif de terminer dans les six premiers de la phase classique pour jouer les playoffs, et cela a été le cas. Et en playoffs, on a été excellents. On a failli jouer le titre jusqu’à quinze jours de la fin du championnat. On n’avait pas les moyens pour être champions mais on en a rêvé. On n’était pas loin. On a fait six clean sheets sur l’ensemble des playoffs et nous avons remporté 19 points sur 30. Un beau bilan. La saison est réussie, peu importe le résultat de cette finale.”

La Coupe, elle, n’a jamais été un objectif ?

”Non, pas du tout. Quand on a vu le tirage, on n’en a jamais fait un objectif. Mais nous avons éliminé Anderlecht et Louvain, qui ont terminé première et deuxième au classement final de la saison. Ce sont de belles performances qui nous ont poussés à voir plus haut.”

La défense a été particulièrement performante, cette saison.

”Oui, et pour cela, je dois vraiment remercier toute l’équipe. Pas uniquement la défense. Nous avons une équipe courageuse et solidaire. Tactiquement, j’ai vu beaucoup de progrès aussi. Les buts que nous avons encaissés sont justement dus à des oublis de principe de jeu. Ce fut d’ailleurs souvent le cas contre Genk.”

Vous n’avez jamais battu les Limbourgeoises (deux partages, deux défaites) en championnat. Que retenez-vous de ces matchs ?

”Qu’on a été très bons trois matchs sur quatre mais que, malgré tout, nous n’avons pas réussi à l’emporter. Genk est une équipe bien organisée avec des joueuses capables de faire la différence individuellement. Elles sont capables de nous punir à n’importe quel moment, même quand on pense qu’on est bien dans le match.”

"Genk est notre bête boire mais en finale, tout peut arriver"

L’ascendant psychologique est de leur côté ?

”Il est clair que le fait de ne pas les avoir battues ne joue pas en notre faveur. C’est la bête noire de mon équipe. Mais dans une finale, à domicile, tout peut arriver.”

Lors du dernier match de la saison, face à Bruges, vos filles ont marqué six fois (6-0). Idéal pour la confiance ?

”C’est la première fois que nous avons été efficaces dès le départ. Durant la saison, nous nous sommes créé des occasions mais on a manqué de qualité à la finition. Face à Bruges, sur les deux premières occasions, nous avons marqué à deux reprises. Cela facilite les choses. C’est bien pour les joueuses offensives, évidemment, mais, selon moi, cela ne change rien pour la finale.”

Sclessin sera bien rempli, ça met la pression ?

”C’est très sympa de voir que toutes les composantes du club font le maximum pour que ce jour soit une fête. On sent qu’on a le soutien de tout le Standard. Cela doit être un plaisir pour les filles de jouer dans ce stade, avec du public. J’espère qu’elles vont bien gérer ce moment et la pression. Tout le monde a peur de jouer cette finale, c’est normal. Pour le football féminin, il est important que le match soit de qualité et que les gens ne s’ennuient pas. Sinon, ce n’est pas bon pour l’image. Mais la peur ne doit pas nous paralyser. Il faudra mettre l’intensité nécessaire pour gagner ce match, tout en respectant nos principes de jeu.”

Sur quoi avez-vous mis l’accent, ces derniers jours ?

”On a travaillé comme d’habitude, si ce n’est qu’on a insisté un peu plus sur l’aspect mental. On a également vu les points sur lesquels on pouvait faire mal à Genk. Mais en fin de saison, on n’invente rien et on reste sur ses principes.”

Vous allez vous servir de l’expérience de la saison passée et cette finale perdue face à Anderlecht (3-0) ?

"J'étais resté un peu sur ma faim, la saison passée. On a joué avec le frein à main, on avait la pression et on ne l’a pas trop gérée. J’avais également senti un peu de fatigue. J’espère qu’on se relâchera beaucoup plus ce jeudi.”

L’arrivée de Mariam Toloba en provenance d’Anderlecht a déjà été annoncée. C’est un beau renfort en vue de la saison prochaine. Qu’attendez-vous de la suite du mercato ?

”Je suis content du transfert de Toloba. J’espère qu’elle va apporter de la technique et sa puissance. C’est une joueuse complète, que je vais découvrir au quotidien. Elle a de l’intelligence de jeu et de la personnalité, c’est clairement un renfort. J’espère qu’on renforcera encore le noyau en qualité, dans chaque ligne.”