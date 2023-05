Hillary Damman ne pouvait cacher sa joie après la victoire du Standard Femina en Coupe de Belgique: "Le travail de toute la saison qui a payé"

"On ne pouvait pas rêver mieux dans cette ambiance. On a rarement vu ça", s'enthousiasmait la gardienne, une bouteille de champagne dans la main.

Mais face à leur bête noire, la défense a tenu bon. Pourtant avec le penalty raté, on pouvait craindre un ascendant psychologique genkois mais c'est plutôt l'ascendant physique liégeois qui a fait la différence. "On savait qu'on était au dessus", continue la Française. "Certes, on ne met pas les occasions et on aurait pu se faire punir comme on l'a vécu en championnat. Après le penalty, la pause nous a fait du bien et on savait que physiquement, on était au dessus. C'est le travail de toute la saison qui a payé ce jeudi. Et quelle victoire face à notre bête noire ! Je suis contente."

Et quand on voit le parcours en Coupe des Liégeoises et les playoffs de feu qu'elles ont réalisé, on se dit que la saison aurait peut-être dû commencer en playoffs pour elles. "C'est vrai qu'on a fait de bons playoffs avec de belles statistiques", se souvient-elle. "Pour la Coupe, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas mérité : OHL, Anderlecht et Genk… Quand même. On nous avait dit qu'on était avantagées avec le stade mais vu le tirage et nos adversaires, on ne l'a pas volée. Si on ne la gagnait pas cette année, on ne le faisait jamais."