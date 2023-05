Welma Fon soulevait son premier trophée. "On a eu un boost d'énergie en prolongations et on a vu un changement de physionomie après le premier but. Pour le foot féminin, c'est une super étape. Chez nous, avec notre public, un plus. C'était incroyable, il fallait le vivre !"

Noémie Gelders: "On ne se lasse pas d'une Coupe"

Noémie Gelders a remporté sa 3e Coupe et disputé sa 6e finale consécutive. "On ne se lasse pas d'une victoire en Coupe. Chaque finale est différente avec un scénario différent. Oui, j'ai eu un petit peu peur après le penalty raté mais finalement, le fait que l'arbitre siffle la fin du match directement après nous a été favorable."

Laura Miller: "Après la Coupe, les examens"

Rayonnante. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour décrire la rencontre livrée par Laura Miller avec le Standard Femina face à Genk, en finale de la Coupe de Belgique. "Nous avons dominé toute la rencontre, si ce n'est lors de quelques minutes en seconde période. Personnellement, je suis satisfaite de ma prestation, même si j'aurais pu faire mieux sur quelques ballons. Je sens quand même que je progresse car j'enchaîne les matches de haut niveau. Du repos ? Pas vraiment, je vais bientôt commencer mes examens…"