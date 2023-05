Il y avait une ambiance des grands soirs à Sclessin pour la finale de la Coupe : “Gagner devant autant de monde, c’est un rêve qui se réalise”

À vrai dire, la nouvelle n’a surpris personne tant les tribunes étaient joliment garnies pour cette finale de Coupe de Belgique féminine. “C’est la première fois que je viens voir les femmes du Standard. Je reviendrai peut-être les voir la saison prochaine mais ce serait bien que la direction offre des places gratuites aux abonnés de l’équipe masculine. Je suis certain qu’il y aurait quatre ou cinq mille personnes à chaque rencontre”, expliquait Jean-François quelques minutes avant le début du match.

Les joueuses ont plus qu’apprécié ce soutien populaire. “Nous avons un petit peu goûté à l’Enfer de Sclessin. Ce sera certainement un sentiment unique pour la plupart d’entre nous et je pense que nous ne sommes pas près de l’oublier”, souriait Maud Coutereels.

Les Ultras, exceptionnellement délocalisés au deuxième étage de la T2, n’ont pas ménagé leurs cordes vocales, que ce soit avant, pendant et après le match. Le célèbre “aux armes” entonné en milieu de prolongations a été le symbole d’une union totale entre un public et ses joueuses. “Nous avons joué devant les meilleurs supporters de Belgique. Ils étaient chauds patate, s’enthousiasmait Welma Fon. Cela nous a donné plus d’énergie. Non, je n’ai pas été paralysée par cette ambiance. Comment voulez-vous que ce soit possible ? Nous étions chez nous, en plein cœur de l’Enfer.”

L’équipe masculine aurait rêvé de se reposer sur un tel soutien populaire lorsqu’elle était engluée dans des playoffs 2 sans intérêt. “Je me reconnais davantage dans ce football féminin. Les joueuses sont sincères, moins vicieuses et leur football est très agréable à regarder”, nous disait Jean-Pol, un habituel supporter du Standard Femina.

Seul Sclessin peut offrir un tel cadre festif. Gonflées par cette atmosphère, les joueuses ont explosé au coup de sifflet final. Hillary Damman en a profité pour sortir des bouteilles de teinture rouge qu’elle avait spécialement préparées dans son sac. “C’était un pari entre nous et personne n’a refusé de passer entre les mains de notre gardienne. J’espère quand même que cette couleur partira rapidement”, rigolait Noémie Gelders. Un vœu que devait partager Stéphane Guidi, qui n’avait guère été épargné par ses championnes.

Une fois les émotions passées, le Standard essaiera certainement d’entretenir cet engouement. Il serait dommage que les rencontres de la saison prochaine se déroulent encore devant une poignée de fans, comme c’est trop souvent le cas à l’Académie. “Atteindre les neuf mille supporters est déjà un énorme pas en avant pour le football féminin. J’espère que nous leur avons donné envie de revenir car c’est pour cela que nous travaillons au quotidien”, reprenait Welma Fon.

”Les personnes présentes ont constaté ce que les femmes pouvaient produire comme football. J’ai envie de croire que nous sommes parvenues à créer quelque chose pour la suite…” terminait Noémie Gelders.

Attirer autant de monde toutes les deux semaines ressemble à un vœu pieux mais pourquoi ne pas viser les mille spectateurs lors de chaque match à domicile ? Ces femmes le méritent, c’est une certitude.

Michaël Franken