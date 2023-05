Sur le terrain, le Standard dominait la première mi-temps incontestablement, même si les tirs se faisaient discrets. Après la pause, Genk se montrait plus présent mais il n'y avait toujours rien de concret et les gardiennes passaient un début de soirée plutôt tranquille… même lorsque Maud Coutereels tirait un penalty, obtenu par Noémie Gelders à la 98e, sans la moindre puissance. Un mauvais choix qui risquait de coûter cher aux Rouches. "J'ai demandé à mes filles de ne rien lâcher, de rester concentrées, de ne pas s'écrouler. Mentalement ce groupe est très fort, nous avons beaucoup travaillé ce point tout au long de la saison. Il ne fallait surtout pas commettre de faute dans les 16 mètres car nos adversaires pouvaient tomber facilement", dit Guidi.

On sentait tout de même le Standard mieux dans la partie. Dès le début des prolongations, il mettait Genk sous pression et voulait arracher cette première victoire contre les Limbourgeoises. Un centre de Marinucci était dévié par Camps dans son propre but et, dans la foulée, Zoé van Eynde confortait l'avance de son équipe. C'est finalement Janssens qui fixait le score à 3-0, alors que Genk n'était plus nulle part. "Je suis très fier de mes joueuses, une belle victoire devant ce public. Elles ont été très généreuses, même s'il y a évidemment eu quelques déchets. Cette coupe, nous la méritons."

La 9e coupe de l'histoire du club arrive donc bien à Sclessin pour y rester, cinq ans après le dernier trophée ! Et de manière méritée après avoir sorti des équipes comme Anderlecht ou encore OHL aux tours précédents, soit les deux premiers du championnat (Genk a terminé 4e). "Nous n'avons pas encaissé le moindre but sur les quatre derniers matchs de Coupe."