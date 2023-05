Ce qu’il faut retenir de Westerlo-Standard : le pire bilan depuis 2017, le but encaissé le plus rapide de la saison et le retour de Ngoy

Des contre-attaques mal négociées A l’image du deuxième but de Westerlo, sur lequel Donnum et Davida peuvent être tenus pour responsables, le Standard n’a jamais su maîtriser les transitions rapides de Westerlo, surtout en première période. Dès que les joueurs de Jonas De Roeck ont accéléré, les Rouches ont pris l’eau. Cela s’est un peu mieux passé en deuxième période.

Zéro changement à la mi-temps Ronny Deila, quand son équipe ne donnait pas satisfaction, faisait parfois des changements à la mi-temps. C’était arrivé contre Courtrai et à Zulte Waregem. À Westerlo, l’entraîneur norvégien n’a réalisé aucun remplacement à la pause. Il a attendu douze minutes de plus, en deuxième période, pour remplacer Renaud Emond et Osher Davida par Cihan Canak et William Balikwisha.

2 sur 12, le pire bilan depuis 2017 Le Standard n’a pris que deux points en quatre matchs. C’est son pire début depuis 2017 (2 sur 15), quand il était en play-off 2 (à six équipes). En 2021, les Rouches avaient débuté par un 3 sur 12, grâce à un succès contre Gand, mais ils avaient fini les playoffs (à quatre équipes) sur un 3 sur 18. Voilà le record à battre lors des deux derniers matchs…

253 jours plus tard, le retour de Ngoy Nathan Ngoy a disputé ses premières minutes, depuis le 9 septembre et un match à St-Trond, qu’il avait dû quitter, blessé. Après une opération et une longue rééducation, le défenseur central, 20 ans en juin prochain, avait été convoqué. Il a pu monter au jeu, à la suite de la sortie de Dussenne, légèrement blessé. La défense liégeoise, pour finir le match, était ainsi composée de Ngoy, Lucas Noubi (18 ans) et Ibe Hautekiet (21).

La fiche technique

Arbitre : Bert Put

Cartes jaunes : Melegoni, Perdichizzi, Matsuo

Buts : De Cuyper (1-0, 4e) ; Dorgeles (2-0, 31e) ; Dorgeles (3-0, 81e)

WESTERLO : Gillekens ; Jordanov (83e Reynolds), Neustaedter, Perdichizzi, De Cuyper ; Van Eenoo, Madsen ; Matsuo (89e Gumuskaya), Van den Keybus (89e Yow), Chadli (74e Dierckx) ; Dorgeles (83e Fixelles)

STANDARD : Bodart ; Noubi, Dussenne (70e Ngoy), Hautekiet ; Melegoni (74e Laursen), Cimirot, Alzate, Donnum ; Davida (57e Balikwisha), Emond (57e Canak), Ohio (74e Perica)