"On était en dessous de tout" : les réactions après Westerlo - Standard

Gillekens : “Je suis très content avec cette victoire. On a bien commencé la rencontre et on a su faire la différence très tôt. C’était mon deuxième match de la saison en championnat et le premier était déjà contre le Standard. C’est peut-être mis dans mon contrat que je dois jouer contre le Standard.”

Dussenne : “On était en dessous de tout en première période. On était deuxième dans les duels, on n’arrivait pas à attaquer. On a eu quelques occasions, mais c’était trop fébrile derrière. Le score pouvait être de 3-0 à la mi-temps. On a fait mieux en deuxième période, mais on n’a pas réussi à marquer. Tout le monde était en dessous de son niveau, il reste deux matchs et on doit montrer une bonne image. On sait que Bruges cherche un entraineur, mais le coach sait rester pro. On n’en sait pas plus que ça. Le groupe est à 100 % derrière lui. Si on fait une aussi bonne saison, c’est grâce au coach.”