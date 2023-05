Une équipe expérimentale pour Deila: suivez Westerlo-Standard en direct dès 18h15

Comme si cela ne suffisait pas, le T1 des Rouches rencontre pas mal de soucis de sélection pour ce deuxième affrontement avec Westerlo en sept jours. Fossey, Zinckernagel, Bokadi et Laifis ne devraient pas être disponibles. Le Chypriote ne sera assurément pas de la partie car rentré au pays pour régler des problèmes d’ordre privés. Quant aux trois autres, ils sont plus que fortement incertains. “Si on avait une finale de Coupe à jouer, on aurait pu forcer les choses mais on doit aussi penser à la saison prochaine”, a poursuivi Ronny Deila.

Du coup, le Norvégien devrait présenter une défense expérimentale. L’expérimenté Dussenne devra entourer les jeunes Noubi et Hautekiet. Pour la première fois depuis des mois, Nathan Ngoy sera dans le groupe. “Je ne dirais pas qu’il est prêt à commencer mais il sera de la partie”, a glissé son coach. “D’autres joueurs auront l’occasion de se montrer comme Osher par exemple”, a conclu le T1. Pour pallier l’absence probable de Fossey, Melegoni pourrait être à nouveau aligné à droite.