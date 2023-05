”J’avais un mauvais pressentiment pour le Standard, vu toutes ces incertitudes… La première mi-temps a été désastreuse. Le système à trois derrière n’a pas fonctionné. Les buts de Westerlo ne sont pas tombés lors de leurs temps forts. Ils sont le fruit d’erreurs individuelles. Après, beaucoup de jeunes ont été alignés. Ils ne méritent pas d’être cloués au pilori. Les points positifs : le retour de blessure de Ngoy et Hautekiet a tenu son rang.”

2. “L’effet boomerang pour Deila.”

”Au coup de sifflet final, les gestes se sont confondus. Il y a eu des chants anti-brugeois. Certains supporters rouches ont affiché quelques marques de mécontentement envers Deila, vu les bruits qui l’envoient vers le Club Bruges. En regagnant le vestiaire, le Norvégien m’a paru marqué. Parfois, les expressions corporelles en disent plus que les mots. En conférence de presse, l’entraîneur a abordé lui-même son avenir, en démentant un accord avec les Brugeois. Pour la première fois, il se rend compte de ce qu’est le Standard. Il ne s’attendait pas à une telle réaction 'rebelle' d’une partie du public. Lui qui a créé une réaction fusionnelle avec les supporters. Un effet boomerang.”

3. “Deila ne voudra pas revivre une saison pareille.”

”Le Norvégien s’est retrouvé prisonnier de sa propre communication, notamment en raison du timing des sorties médiatiques. Il s’est fait avoir. Alors qu’il y a vraiment eu des contacts, Deila s’est retrouvé à devoir démentir. Ça s’est retourné contre lui à cause des supporters. Je pense qu’il pourrait vouloir utiliser cet intérêt brugeois comme un argument pour mettre la pression sur les dirigeants du Standard. Je ne pense pas que ce soit uniquement une question de pognon pour lui, mais plus d’ambitions sportives. Il ne voudra pas revivre une deuxième saison pareille. Ce n’est pas un manque de respect à l’égard des joueurs, ils y ont mis du leur. Mais Deila voudrait que la proportion des valeurs sûres au sein du groupe augmente et des garanties sportives…”

4. “Le Standard aurait dû lui donner un gilet par balles plus tôt.”

”Ce que Deila et son staff ont réalisé, jusqu’aux playoffs, est remarquable. Mais les mémoires sont courtes. Il faudra prendre des points, au risque de retenir une fin de saison 'cochonnée'. Or, au départ la question était de savoir si les Liégeois atteindraient le top 8. Ils ont même été dans la course pour le top 4. Pour l’instant, la question du coach polarise toutes les attentions. Beaucoup plus encore que les résultats sportifs. C’est dire à quel point Deila est devenu iconique. Je trouve bizarre que les dirigeants n’aient pas pris la parole. Deila s’est retrouvé seul face aux mitraillettes de la presse. Le club aurait dû lui donner un gilet par balle bien plus tôt. La direction aussi – à l’exception de Pierre Locht – découvre ce qu’est le Standard. Un coup de canif dans le contrat de mariage, même si la séparation n’est pas actée.”