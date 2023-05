Nathan Ngoy revient sur ses mois de galère : “J’ai faim de ballon”

Le 9 septembre 2022, Nathan Ngoy sortait sur blessure à Saint-Trond. Il faudra attendre huit mois pour le revoir sur un terrain.

Depuis ce jour, le défenseur central n’a cessé de travailler dur pour revenir au plus vite. “Nathan est un joueur athlétique et talentueux. S’il reste en bonne santé, il est promis à un bel avenir avec la force physique et mentale qui est la sienne. Il sera prêt pour la saison prochaine”, nous précisait récemment Lasse Lempainem, ce chirurgien finlandais spécialisé dans les ischios et les adducteurs qui avait notamment opéré des joueurs comme Ousmane Dembélé, Ronald Araujo, Sergi Roberto (FC Barcelone) ou encore Giovanni Lo Celso (Villarreal) et Andrea Florenzi (AC Milan). “Notre docteur a trouvé ce spécialiste finlandais des ischios, je ne sais pas trop comment il s’y est pris mais tant mieux car l’opération s’est super bien passée et il a fait du bon boulot avec moi. Je l’en remercie”, commentait Nathan Ngoy après le match à Westerlo.

Retour plus rapide qu’escompté

Mais à force de travail, Nathan Ngoy a même fait mentir son chirurgien en revenant plus vite que prévu à la compétition samedi dernier à Westerlo. “Cela fait plaisir de revenir mais ce retour passe au second plan car on a pris une claque”, précisait celui qui a prolongé jusqu’en 2026. “Je n’espérais pas revenir dans de telles conditions. Faudra réagir contre le Cercle.”

Avant ce retour sur le terrain, Nathan Ngoy est passé par des phases de doute. Titulaire pour le premier match de la compétition contre Gand, l’ancien Anderlechtois avait déjà été stoppé dans son élan par une première blessure aux ischios. “On doit maintenant comprendre pourquoi il se blesse souvent à cet endroit (NdlR : déchirure à la cuisse) car c’est déjà la deuxième fois. Pourtant, Nathan est un grand professionnel donc cela ne vient pas de son hygiène de vie”, avait déclaré Ronny Deila. Des rechutes qui ont fait mal au moral du jeune de 19 ans. “C’était dur à vivre car on a longtemps cherché les causes de mes blessures à répétition et on ne trouvait pas. J’ai tout de même essayé de rester positif et de travailler dur pour revenir le plus vite possible. Mais le coach m’a dit de ne pas prendre de risque et justement de prendre le temps pour bien me soigner. C’est ce que j’ai fait et maintenant, je me sens enfin à 100 %. J’espère jouer les prochains matchs et je suis prêt pour la saison prochaine.”

Un des seuls qui sera motivé par la fin de saison

Du coup, Nathan Ngoy n’aspire qu’à une chose : accumuler le temps de jeu à l’occasion de la réception du Cercle et du déplacement à Gand. Il y a quelques semaines, il avait même demandé à son coach de pouvoir être aligné avec le SL16 FC pour le match du maintien face à Virton. “Je voulais absolument jouer pour aider l’équipe. Je voulais recommencer le plus vite possible mais le coach m’a dit de ne pas prendre de risque et de penser à la saison prochaine. Je pensais que je ne retrouverais pas les terrains cette saison, ce qui m’arrive maintenant, c’est du bonus.”

Nathan Ngoy avait démarré la saison dans la peau d'un titulaire. ©BELGA

Aujourd’hui, Ngoy a le couteau entre les dents. À 19 ans, il a déjà été blessé à de nombreuses reprises mais cette opération et cette revalidation l’ont métamorphosé. “Je ne suis plus le même qu’en début de saison. Je suis revenu grandi. J’ai eu le temps de bien analyser tous mes matches et de corriger mes erreurs. J’ai déjà eu des blessures auparavant, mais celle-là, elle m’a vraiment donné la dalle (sic). J’ai encore plus faim et ce, peu importe que nous n’ayons plus rien à jouer lors des deux derniers matchs.”

Il est prêt à saisir sa chance

On peut raisonnablement penser que, sans sa blessure et son opération, Nathan Ngoy se serait imposé dans l’équipe de Ronny Deila. “C’est vraiment dommage qu’il soit à l’arrêt car il est si talentueux”, nous confiait le Norvégien lors du stage hivernal à Marbella au cours duquel Ngoy s’était contenté d’un travail différencié avec un kiné. Plus que jamais, on le sait, la stratégie du Matricule 16 est basée sur l’éclosion de ses jeunes talents.

Durant le stage hivernal, Nathan Ngoy semblait proche d'un retour à la compétition. Quelques jours plus tard, il devait se faisait opérer. ©Philppe Crochet

La confiance est donnée aux éléments issus du centre de formation. “Je n’ai pas besoin d’entendre que le club compte sur ses jeunes pour avoir la dalle. À notre niveau, il faut avoir faim et essayer de jouer les matchs à 100 % et de tout gagner”, coupait court la promesse liégeoise qui tenait là un discours qui colle bien aux valeurs du club. “En tant que jeune, on est conscient de l’opportunité qui nous est donnée de représenter cette institution. On travaille dur et j’espère que ça va le faire.”