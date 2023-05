Le Décrassage au Standard Femina : “On va essayer de jouer le titre la saison prochaine”

Il faut dire qu’avec une troisième place finale en Lotto Super League, les filles du Femina ont fait le job durant les playoffs. La gardienne Hillary Damman, la milieu de terrain Laura Miller et Ingrid Vanherle, la directrice du football féminin au Standard, ont accueilli Le Décrassage au SL 16 Football Campus pour tirer le bilan d’une saison en trois axes : le meilleur moment, la meilleure joueuse et le meilleur à venir.

”On a rêvé du titre durant les playoffs”

Lorsqu’on leur a demandé leur meilleur moment de la saison, Hillary Damman et Laura Miller ont eu un sourire complice au moment de répondre “la Coupe”. Et en championnat ? “On a enchaîné pas mal de clean sheet en début de playoffs et on a terminé meilleure défense de playoffs. C’est une belle amélioration par rapport à la saison passée où on encaissait beaucoup”, précise la gardienne française.

”Pour moi, c’est la victoire 1-0 acquise à la dernière minute face à Anderlecht, en début de playoffs”, indique la Luxembourgeoise.

Ces belles performances ont permis aux Liégeoises de remettre pas mal de suspense dans la course au titre. “Anderlecht et OHL ont eu un coup de moins bien et de notre côté, on a eu une période grâce. Oui, on a rêvé du titre”, ne cache pas Miller. Il est vrai qu’à cet instant de la saison, tout le monde craignait le Standard Femina. “Mais il ne faut pas croire que cette troisième place est une déception, au final”, ajoute Damman. “On est très contentes de cette place sur le podium qui était un peu inespérée.”

D’autant qu’au fil de la saison, la progression a été évidente. “L’équipe a été de plus en plus forte et physiquement, la charge de travail a été bien gérée. Tout le monde se sentait en forme et on a eu moins de blessées que la saison passée.” Grâce, notamment, au travail de Carlos Rodriguez, passé par le staff de l’équipe première masculine.

”La meilleure joueuse de la saison, c’est Brackman”

Au moment d’évoquer la meilleure joueuse de la saison, celle pour qui elles ont voté dans le cadre des Pro League Awards, Hillary Damman et Laura Miller n’hésitent pas une seule seconde. “Moi, j’ai voté Constance Brackman”, explique la première. “On met souvent en avant les attaquantes dans les prix individuels mais j’ai eu envie de changer et de prendre une défenseuse, d’autant que Constance a découvert cette position cette saison. Elle a d’ailleurs été logiquement récompensée par une sélection en équipe nationale.”

Laura Miller va dans le même sens. “J’ai également voté Constance mais je soulignerais aussi la belle saison de Noémie Gelders, qui a été très constante. Elle a été élue deux fois joueuses du mois à quelques reprises”, souligne-t-elle.

Mais plus que les performances individuelles, ce sont les performances collectives qui ont jalonné la saison rouche. “Notre force, c’est notre collectif et notre esprit d’équipe. C’est l’ADN Standard. Passion, fierté et ferveur, c’est vraiment nous”, insiste Damman. “Les expériences qu’on a vécues ensemble nous ont soudées. La solidarité s’est créée et on a une bonne ambiance”, sourit Miller. “En dehors, tout le monde s’entend bien, on fait beaucoup de choses ensemble et ça a un impact positif sur le terrain.”

”85% du noyau sera sous contrat la saison prochaine”

La belle saison du Femina n’est, évidemment, pas une fin en soi. Le Standard, club le plus titré du football féminin, a l’ambition de retrouver son statut. Pour ce faire, cela passe par un mot : professionnalisation. “Il faut toujours essayer d’avoir un coup d’avance sur les autres, cela passe par les entraînements en journée”, note Ingrid Vanherle, directrice du foot féminin du matricule 16.

Concrètement, “85 % du noyau sera sous contrat professionnel”, indique Vanherle. “On a remarqué que de nombreuses filles avaient des difficultés à combiner vie professionnelle, familiale et le foot. Elles mangeaient vite, elles dormaient peu. Ce n’est pas idéal.” Certaines combineront leur statut de footballeuse avec un travail au sein du club (conduire les navettes pour les jeunes, travail à la buanderie…). “Mais tout se fera en fonction des entraînements et le football sera la priorité.”

Ces changements seront-ils bénéfiques au classement ? “On l’espère”, termine Vanherle. “On ne va pas faire de folies durant le mercato, qui a commencé par l’arrivée de Mariam Toloba en provenance d’Anderlecht, mais la plupart des joueuses vont rester. C’est déjà un signal positif. On sait que la concurrence sera rude mais on va essayer de jouer la première place la saison prochaine.”