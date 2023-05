Le Standard en concurrence avec Gand pour Gerkens !

Pour ce faire, la direction rouche a lancé plusieurs dossiers dont celui du jeune médian anglais Isaac Price qui arrivait en fin de contrat à Everton mais aussi, comme nous vous l’annoncions, celui de l’Anversois Pieter Gerkens. Tout comme Price, Gerkens est en fin de contrat et donc libre de s’engager avec le club qui le souhaite. “On a parlé avec Pieter. Ce n’est pas un secret : on le veut. Il est expérimenté, intelligent, il a de la personnalité. C’est un box-to-box qui sait marquer et il peut nous aider à être meilleur”, avait précisé Deila le 11 mai dernier.

Comme nous l’indiquions dans notre édition du 9 mai, le Standard a proposé un contrat de trois ans à l’ancien Anderlechtois de 28 ans tandis que ce dernier aurait préféré un bail portant sur les quatre prochaines saisons.

Gand offre plus et plus longtemps

Mais depuis, l’eau a coulé sous les ponts de La Meuse. Deila, qui lors des discussions avec Gerkens n’aurait pas garanti à 100 % qu’il demeure à Sclessin, pourrait quitter le navire mais surtout, un autre club belge est entré dans la danse. Selon nos informations, Gand, qui est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Conférence League après avoir remporté les Europe playoffs, a formulé une offre à Gerkens. Sur le plan financier, les deux offres se tiennent même si celle des Buffalos est légèrement plus élevée.

Mais là où cela pourrait faire la différence, c’est sur la durée de contrat. Quand la direction rouche propose trois ans, celle des Buffalos propose les quatre ans espérés par le joueur. Ce n’est pas pour autant que la messe est dite dans ce dossier. Prochainement papa et établi dans la région de Bilzen, à 40 kilomètres de Sclessin, Gerkens semble tout de même tenté par le fait de poser ses valises en bord de Meuse. Gand et le Standard qui se battent pour le même joueur, cela rappelle l’épisode du transfert du Croate Franko Andrijasevic en 2017 qui devait signer à Sclessin avant de prendre la route de Gand.