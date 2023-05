Le Standard pendu aux lèvres de Deila

Ce lundi, c’était jour de repos pour le groupe et pour le coach. Mais du côté de Bruges, les discussions se sont intensifiées lundi avec les agents du Norvégien (qui travaille désormais depuis un mois avec l’agent anglais, David Baldwin) et les dirigeants brugeois. Ces derniers jours, Deila a tenu Fergal Harkin et Pierre Locht au courant de l’évolution des choses. Le week-end dernier, il ne disposait pas encore de tous les éléments en main côté brugeois pour poser un choix définitif.

Des contacts avec Johannes Spors et Don Dransfield

Du côté de la direction liégeoise, on a tout fait pour convaincre le Norvégien de rester. En première ligne, c’est le duo Harkin-Locht qui a tenté de trouver les arguments pour maintenir Deila au Standard. Les deux hommes lui ont expliqué que le matricule 16 se battra pour l’Europe via les Champions playoffs et qu’une équipe compétitive sera mise sur pied malgré les nombreux départs qui se profilent.

Pour l’inciter à ne pas faire ses bagages, la direction sportive de 777 Partners a aussi pris les choses en main. Une proposition de revalorisation salariale a été faite à Deila. Proposition jugée très correcte (elle se rapproche de celle de Bruges) par Deila qui a précisé qu’il devait faire un choix compliqué (ce qui explique ses réactions d’agacement samedi dernier à Westerlo). En plus de Harkin et de Locht, Deila a aussi discuté avec Johannes Spors, directeur sportif du Football Groupe de 777 ainsi que son CEO, Don Dransfield. Il s’est heurté au même discours : le groupe américain n’accélérera pas le processus pour le Standard, l’objectif de la saison prochaine restera de jouer l’Europe. Lundi soir, le Standard attendait toujours une décision alors que la reprise des entraînements était fixée à 11h. Enfin, il est possible qu’en cas de départ acté pour Bruges, Deila ne termine pas la saison sur le banc liégeois pour les deux derniers matchs.