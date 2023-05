Le Standard avait six matchs pour rêver, il n’en a fallu que quatre pour tout gâcher

À ce moment, le coach et ses hommes n’ont qu’une chose en tête : remporter ces Europe Playoffs. “On a tout en mains pour y arriver, on a prouvé qu’on était capable de battre ces équipes”, assurait encore le Norvégien avant d’embrayer sur la finale de la Coupe de Belgique qui, en cas de victoire de l’Antwerp, permettrait au vainqueur des Europe Playoffs d’être qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Conférence League. “On sera supporter de l’Antwerp. Mais on devra bien faire notre travail en playoffs ; ce seront des matchs intéressants.”

Oui mais voilà, un mois, plus tard, ce n’est plus du tout la même chanson en bord de Meuse où on est passé de l’espoir au désespoir voire au chaos le plus total. Le Standard n’a pas “bien fait son travail en playoffs” comme l’escomptait Ronny Deila et il y a plusieurs raisons qui expliquent ce fiasco (2/12 depuis le début des playoffs).

Un noyau qui a trop tiré sur la corde

Zinckernagel, Bokadi, Fossey, Balikwisha, Dussenne, tous ont été blessés durant ces Europe Playoffs et ont, pour certains plus que pour d’autres, énormément manqué à l’équipe dans des moments cruciaux (tout comme les suspensions d’Alzate au premier et au troisième match). Philip Zinckernagel est en délicatesse avec son mollet depuis des semaines. Meilleur joueur de la saison avec ses dix buts inscrits et ses deux assists, le Danois jouait sur une jambe, ou presque, depuis de nombreuses semaines. “Cela a commencé à Ostende et cela s’est réveillé face à Genk puis contre Charleroi notamment. En fait, c’est le nerf au niveau du mollet qui est problématique. À chaque fois que je frappe ou que je touche le ballon, je ressens comme une petite décharge électrique”, reconnaissait-il.

Philip Zinckernagel le montre à Ronny Deila: son mollet est touché. Le Danois ne jouera plus que sur une jambe. ©PCR

Résultat des courses, Zinckernagel n’a disputé qu’un match et demi en PO. Tout comme le Danois, Balikwisha a cruellement manqué durant cette mini-compétition. Sorti après 33 minutes au Cercle, il a manqué le match décisif contre Gand et n’a joué qu’une mi-temps et 33 minutes lors des deux affrontements contre Westerlo. Ces absences à répétition ont été fatales pour le Standard de Deila car derrière, la relève n’était pas assurée. Le Norvégien ne disposait que de 12 ou 13 joueurs à l’étoffe de titulaires indiscutables. Ce qui a eu pour incidence que les leaders du groupe ont dû tirer sur la corde jusqu’à ce que cette dernière ne cède.

Des erreurs individuelles au plus mauvais moment

Après un point arraché au courage lors de la première journée au Cercle sans les deux maîtres à jouer que sont Alzate et Zinckernagel, le Standard s’est effondré. Mais il ne l’a pas fait d’un bloc car contre Gand, pour ce match qui s’est finalement avéré décisif, les Liégeois ont affiché un beau visage et méritaient sans doute mieux. Mais de grosses erreurs individuelles (de Bodart et Bokadi derrière ou encore d’Emond devant) ont plombé leurs espoirs.

Gift Orban s'est joué de Bokadi et de Bodart qui sont partis à la faute au pire moment lors de la seconde journée.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela arrivait cette saison et, une semaine plus tard, les Rouches étaient à nouveau rattrapés par leur vieille habitude : tout lâcher en fin de match avec ces deux buts concédés dans les arrêts de jeu contre Westerlo. Quant au dernier match, ou plutôt cette parodie de match, à Westerlo, tous les ingrédients cités ci-dessous étaient réunis : absences de joueurs clés et erreurs individuelles à gogo. Ces errements à répétition auront également eu raison des ambitions liégeoises durant ces playoffs.

La situation du coach a eu un effet négatif sur le vestiaire

En filigrane de ces playoffs sportivement loupés, il y avait un autre élément qui, aujourd’hui s’est avéré crucial dans la chute des Rouches, à savoir la situation de Ronny Deila. Durant ces playoffs, le T1, ou plutôt ses agents comme il l’a précisé, ont pris langue avec le Club de Bruges. Une situation qui a plombé le vestiaire liégeois, encore plus quand les fuites sont apparues dans la presse. “Qu’on le veuille ou non, cela nous affecte”, reconnaissait Noah Ohio. “Je suis désolé que cela ait pu perturber la préparation du groupe”, s’excusait Deila après le match.

Ronny Deila semble perdu au milieu de ses joueurs qui le sont tout autant.

C’est donc pour toutes ces raisons que le Standard a gâché ses playoffs qui viennent ternir une saison qui, il faut bien le reconnaître, était pourtant réussie.