Succession de Deila au Standard : Alexander Blessin et plus de 50 noms sur le bureau de Fergal Harkin

Présent au Standard depuis 2018 (chez les jeunes avant d’intégrer le staff de l’équipe première), Geoffrey Valenne (46 ans) s’apprête à vivre la plus grande expérience de sa carrière. Pour l’entourer, l’Écossais Frazer Robertson (arrivé à Sclessin fin décembre) et Joseph Laumann ont été désignés. Ce dernier, qui a coaché les U23 cette saison, a écourté ses vacances pour revenir à Liège et endosser ce nouveau costume, temporairement. Le reste du staff, lui, ne change pas.

À lire aussi

”C’est le moment de montrer que nous sommes soudés et j’espère que les joueurs et les supporters vont le montrer lors des deux derniers matchs”, a précisé Fergal Harkin. “On veut être fiers de notre fin de saison.”

Le directeur sportif ne s’attendait certainement pas à devoir chercher un T1 au bout de dix mois. “En tant que directeur sportif, on a toujours une liste de noms qui est prête. On doit toujours avoir cela sous la main car on ne sait pas comment les choses peuvent se passer”, indique Harkin, dont le téléphone a déjà chauffé. “J’ai déjà plus de 50 noms qui m’ont été proposés. On a établi une longue liste mais je ne dévoilerai pas de nom.”

Un profil à la Deila recherché

Le profil du successeur de Deila ne sera pas très différent de celui du Norvégien. Et on ne trahit pas de secret en écrivant qu’Alexander Blessin fait partie de cette liste. “On m’a déjà beaucoup parlé de lui ces dernières heures”, ne cache pas Harkin. L’avantage de Blessin : il connaît le championnat car il a entraîné Ostende entre 2020 et 2022. À l’époque, l’Allemand passé par Leipzig avait déjà été contacté par l’ancienne direction rouche mais le deal ne s’était pas conclu. Blessin s’était alors engagé, en janvier 2022 avec… Genoa, le club italien aux mains de 777 Partners.

Blessin a gardé de bons contacts avec 777 Partners ©BELGA Nieuwsbrief

Malgré son licenciement en décembre 2022, le natif de Stuttgart a gardé des relations cordiales avec les propriétaires américains du Standard et de la Genoa. Pas encore contacté à l’heure actuelle, il a tout de même suivi de près la situation de Ronny Deila, conscient que cela pouvait lui offrir une opportunité de revenir en Belgique. Footballistiquement, son style de jeu basé sur l’intensité et le contre-pressing semble coller parfaitement avec l’ADN du Standard. À l’heure actuelle, Blessin se dresse donc logiquement en favori numéro 1.

guillement "Notre projet est plus que jamais sur les rails"

Et le mercato ? Va-t-il être freiné par le départ de Deila ? “Peut-être que certains joueurs vont avoir des doutes mais ils peuvent se rassurer. Même sans Ronny Deila, notre projet reste plus que jamais sur les rails”, a terminé Fergal Harkin. “Il était plus compliqué de mener des discussions il y a un an, quand le club était dans le flou. Aujourd’hui, tout le monde a vu le potentiel du club et de quoi on était capables. Il y aura des signatures qui correspondent au football qu’on veut mettre en place et le futur coach sera choisi en fonction.”