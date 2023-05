On s’est souvent ennuyé ce samedi soir, dans un match sans enjeu qui sentait la fin de saison. Très mal entrés dans le match, les Rouches, coachés pour la première fois par Geoffrey Valenne, ont directement subi les assauts brugeois. Bodart s’est distingué à deux reprises avant que Marcelin n’ouvre le score sur un corner mal négocié par la défense du Standard, aux abois (7e). En deuxième partie de première période, le Standard a enfin mis le nez à la fenêtre via Ohio mais surtout Canak, qui s’est créé une énorme occasion à la 22e minute après avoir récupéré un ballon dans les pieds de Marcelin. Mais le jeune Rouche a trop croisé sa frappe.

La deuxième période a commencé comme la première, avec un Standard trop mou. Balikwisha a perdu un ballon facile dans son camp, ce qui a permis à Denkey de le récupérer. L’attaquant du Cercle s’est joué très aisément de Dussenne avant d’ajuster Bodart d’une belle frappe croisée, à ras-de-terre (50e). Un quart d’heure plus tard, Abu profitait d’une perte de balle de Steven Alzate pour alourdir le score très (trop) facilement (64e). Dans les arrêts de jeu, Ueda scellait le score d'une belle frappe en demi volée, au second poteau, où il était esseulé.

L’ambiance : Deila n’a (évidemment) pas été épargné

Malgré l’enjeu nul du match, il y avait quand même près de 12 000 fans à Sclessin. Dans une ambiance qui ressemblait à celle d’un match amical, on a tout de même entendu les fans scander plusieurs fois des chants anti-Ronny Deila. Inutile d’écrire que la manière dont le coach norvégien quitté le Standard pour le Club Bruges cette semaine n’a pas plu. “Deila, tu verras le traitement qui est réservé aux traites”, a notamment écrit la T3 sur une banderole. Le prochain Standard-Club Bruges s’annonce d’ores et déjà très chaud.

L’absence de dernière minute : Emond s’est blessé à l’échauffement

L’infirmerie liégeoise est bien remplie en cette fin de saison. En plus de Zinckernagel (mollet) et de Fossey (mollet aussi), Renaud Emond a également rejoint le banc des blessés après avoir ressenti une douleur durant l’échauffement. Aucun risque n’a été pris. Stipe Perica n’était pas sur la feuille tandis que Kostas Laifis, lui, est toujours à Chypre pour régler des soucis privés et on ne le reverra pas cette saison.

La dernière : Cimirot et Dussenne mis à l’honneur

En fin de contrat, Noë Dussenne et Gojko Cimirot ont joué leur dernier match à Sclessin sous les couleurs du Standard. Les deux Rouches ont été mis à l’honneur avant la rencontre. Le capitaine a reçu un cadre souvenirs de la part de Pierre Locht tandis que Fergal Harkin a remis à Cimirot, qui jouait son 200e match au Standard, un cadeau symbolisant ce cap. Les supporters ont également brandi une banderole avec les mots “200 fois merci Gojko”. Les deux joueurs ont été très applaudis par le public, tout comme Philip Zinckernagel. Toujours blessé au mollet, le Danois a reçu le trophée récompensant le meilleur buteur du Standard cette saison avant le match.

Vingt minutes avant la fin de la rencontre, Noë Dussenne a reçu une vibrante ovation de tout le stade (même les joueurs du Cercle ont applaudi) au moment de quitter la pelouse de Sclessin pour la dernière fois. La seule émotion de la soirée…