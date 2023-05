Denkey 7 L’attaquant togolais du Cercle a énormément pesé sur une défense liégeoise totalement amorphe. Il en a profité pour inscrire le 13e but de sa saison.

Bodart 6 Dès le premier quart d’heure, il avait compris qu’il allait passer une soirée compliquée avec trois arrêts décisifs, éclipsés, malheureusement pour lui, par le but concédé sur lequel sa défense ne l’aide absolument pas. Comme à Westerlo, l’addition aurait été bien plus salée sans lui.

Dussenne 4,5 Juste avant le quart d’heure, le capitaine qui vivait son dernier match à Sclessin, a un geste salvateur devant Denkey sans quoi c’était 0-2. Mais ce même Denkey finira bien par doubler la mise en se jouant trop facilement de Dussenne.

Bokadi 4 De retour dans l’équipe, le Congolais ne semblait pas être dans son meilleur jour avec plusieurs approximations en première période.

Hautekiet 6 Sans doute le défenseur central le plus à son affaire. Le jeune Hautekiet est intervenu quelques fois à bon escient comme à la 36e devant Ueda qui partait seul face à Bodart.

Melegoni 5,5 Quelques belles percées sur son flanc droit sur lequel il aura été particulièrement actif sans que cela ne débouche sur un danger réel. Malheureusement pour lui, il est impliqué dans la phase qui amène le 0-1.

Cimirot 5 Il avait sans doute imaginé sa dernière à Sclessin autrement. Le Bosnien n’a pas brillé pour sa 200e en Rouche mais les supporters liégeois ne lui en tiendront pas rigueur et retiendront surtout le soldat dévoué au club qu’il a été depuis janvier 2018.

Alzate 4 Lui aussi foulait la pelouse de Sclessin pour la dernière fois et comme les autres, il a loupé sa sortie. Beaucoup trop d’imprécisions dans ses passes. Il n’a pas été aussi disponible que par le passé. Une seule frappe, trop enroulée, à mettre à son actif. Il est coupable sur le 0-3 avec une perte de balle stupide et évitable.

Donnum 4,5 Une double tentative juste avant le repos, le Norvégien n’a pas démérité mais il n’a pas non plus réalisé une performance inouïe.

Balikwisha 4 Beaucoup trop effacé, le seul élément technique de cette équipe n’a jamais été en mesure de faire la différence. Sa perte de balle sur une passe de Hautekiet est à la base du 0-2.

Ohio 4 Une timide opportunité juste avant le quart d’heure et puis c’est tout. Il est également oublié par Canak à la 22e alors qu’il était seul et pouvait égaliser. Match compliqué.

Canak 6 L’élément offensif le plus en vue, le gamin du centre de formation avait faim et il était malheureusement l’un des rares dans le cas. Même s’il oublie totalement Ohio à la 22e, il aura tout fait pour rendre de l’espoir à cette équipe totalement démobilisée et meurtrie par le départ de son coach.

Laursen 5 Monté au jeu dans l’anonymat le plus total, le Danois n’a évidemment rien pu faire pour inverser le cours des choses.

Valenne 6 Personne n’aurait aimé être à sa place ce samedi soir à Sclessin. L’ancien T3 de Deila n’a eu qu’un jour pour préparer la rencontre dans des conditions plus que compliquées.