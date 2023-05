"On n'a tout simplement pas été au niveau" : les réactions après Standard - Cercle Bruges

À lire aussi

Dussenne : "0-4 c'est dur et très lourd. Ce n'est pas simple de parler aujourd'hui, on n'a tout simplement pas été au niveau. C'était mon dernier match à Sclessin, tout le monde le sait, c'était émouvant. J'ai passé quatre ans ici avec beaucoup de bons moments et des moins bons. Le public m'a remercié et ça me fait chaud au coeur. Je sens que je ne serai pas oublié au club et ça me fait plaisir. Les dernières semaines ont été plus compliquées, tout a un peu changé, même si on dit le contraire. Il faudra terminer sur une bonne note la semaine prochaine, même si on voulait le faire ici à Sclessin."