Noë Dussenne après sa dernière : “Si on m’avait dit, à mes débuts à Mesvin, que je serai un jour capitaine du Standard, je n’y aurais pas cru”

Samedi dernier, c’était bien la dernière danse de Capi Noë à Sclessin où il a disputé son 93e match sous les couleurs rouches et blanches. “Il y avait déjà de l’émotion durant la semaine vu que je savais que c’était mon dernier match à Sclessin. Je n’étais peut-être pas préparé à ça. Déjà avant le match, c’était dur avec le cadeau du club, l’ovation des supporters. Cela fait tout de même quatre ans que je suis là, c’était la première fois de ma carrière que je restais aussi longtemps dans un club”, précisait le principal intéressé après la rencontre, non sans une pointe d’émotion dans la voix.

Noë Dussenne est resté longtemps sur la pelouse pour profiter des derniers instants de communion avec ses fans. ©VKA

Des playoffs loupés en guise de sortie

Compétiteur dans l’âme, Dussenne aurait aimé quitter le Standard sur une bonne note en offrant au club un retour sur la scène européenne après deux ans d’absence. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. “Cela se termine malheureusement par un non-match face au Cercle (0-4). Il y a eu beaucoup de choses durant la semaine qui ont perturbé le groupe, je pense ici à la situation du coach. Les deux dernières semaines étaient très dures mais cela n’excuse pas notre performance face au Cercle.” Le capitaine fait ici référence au départ de Ronny Deila à Bruges. “Il y a peut-être eu des discussions plus tôt, je ne sais pas si c’était déjà réglé avant les playoffs. Mais il n’avait pas changé. Tant que ce n’était pas signé, on se disait qu’il pouvait rester car il travaillait à fond. Je comprends les supporters qui se sentent trahis. Il va à Bruges alors qu’il ne reste que deux matchs, même si Bruges, tout comme nous, n’a plus rien à jouer. Il aurait peut-être pu attendre un mois avant de discuter avec Bruges.”

guillement Dussenne: "Deila aurait pu attendre un mois."

La parenthèse Deila refermée, Noë Dussenne évoque ses souvenirs en Rouche sur un parcours de quatre ans qui n’a pas toujours été simple comme son entrée en matière avec cette rupture du ligament croisé antérieur en 2019. “Si on m’avait dit, quand j’étais gamin à Mesvin dans mon petit club, dans le sable, que j’allais devenir capitaine du Standard, je n’y aurais peut-être pas cru ! Je peux être fier de ce que j’ai fait au club où j’ai toujours mouillé le maillot. Cela a toujours été un honneur de représenter le Standard, surtout en Coupe d’Europe”

Les supporters de Sclessin n'ont pas manqué de rendre hommage à leur capitaine. ©VKA

Ovationné lors de sa sortie, Noë Dussenne a laissé son brassard de capitaine à un équipier. Un brassard qu’il a pris plaisir à porter. “J’ai eu des moments difficiles et je n’ai jamais rien lâché d’où la fierté d’avoir pu porter ce brassard. J’espère que les jeunes, pour lesquels je suis tout le temps sur leur dos, se diront un jour que j’avais raison de dire qu’il faut travailler et ne jamais rien lâcher. Je suis peut-être un des plus vieux mais je suis souvent le dernier à quitter le terrain d’entraînement car je veux toujours travailler. J’espère que les jeunes retiendront cette image de moi qui était là pour les éduquer.”

Dussenne: "J'ai toujours été sur le dos des jeunes, j'espère qu'ils se diront que j'avais raison."

Se pose désormais la question de son avenir, l’ancien mouscronnois, qui est père de famille, va devoir poser un choix. “Je dois attendre le meilleur projet pour ma famille et moi, je ne peux pas faire les choses à la légère. Ce sera un choix important à 31 ans. Après le Standard, c’est dur de jouer dans un autre club belge. En tout cas, je ne suis pas stressé par cette situation car ce n’est pas comme si je sortais d’une saison blanche. Ici, j’ai réalisé une de mes meilleures saisons au Standard, j’ai presque tout joué sauf quand j’ai été suspendu.”