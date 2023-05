L’homme de l’ombre mis en lumière, Cimirot a dit au revoir à Sclessin : “Un moment difficile pour moi”

Toujours très discret, limite à s’excuser d’être là, Cimirot a été mis à l’honneur par le club avant la rencontre. Mais fidèle à son image, le milieu récupérateur ne s’est pas attardé sur le terrain, il a remercié son directeur sportif, Fergal Harkin qui lui a remis un cadre représentant ses 200 matchs sous le maillot du club, a brièvement salué le public et est rentré au vestiaire en courant. Après le match, il sera tout de même resté plus longtemps sur la pelouse pour dire au revoir à son public.

Gojko Cimirot congratulé par Fergal Harkin, le directeur sportif des Rouches. ©VKA

”C’est difficile de dire au revoir de la sorte après presque 6 ans passés ici. Je veux remercier tout le monde, les coachs qui m’ont aidé, les différentes directions, le président Bruno Venanzi qui m’a fait venir avec Oli (Renard) jusqu’à Fergal aujourd’hui. Je leur dis à tous merci. C’est le foot, parfois il faut tirer sa révérence. Je remercie évidemment nos incroyables fans.” Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il a toujours été l’homme de l’ombre qui faisait briller les autres, Gojko Cimirot répond le plus simplement du monde : “Je donnais juste mon maximum à chaque match, sans jamais abandonner.”

La Coupe de 2018 comme point culminant

Arrivé au mercato hivernal de 2018, Gojko Cimirot a vécu pas mal de choses à Sclessin. Mais lorsqu’on lui demande quel moment aura été le plus beau à ses yeux, le médian ne réfléchit pas longtemps. “C’est la victoire en Coupe lors de ma première année. Ensuite, deux saisons de suite, on a été au top avant de connaître un trou d’air. Cette saison a été bien meilleure. Je peux dire que j’ai eu de belles années au Standard. C’est clairement le meilleur moment de ma carrière.”

Gojko Cimirot, ici aux prises avec Ruslan Malinovski durant la finale de la Coupe contre Genk en mars 2018, finale remporté 1-0 par le Standard.

Aujourd’hui courtisé par l’Antwerp, Burnley et un club saoudien, Cimirot va devoir faire un choix après des négociations pour une prolongation qui n’ont pas abouti. “C’est dur de partir mais on n’a pas trouvé un arrangement sur le contrat. J’aurais aimé rester, je sais que Fergal a fait tout ce qu’il a pu mais je ne pouvais pas rester dans ces conditions. Maintenant, j’ai un choix à faire, j’ai le temps devant moi pour trouver le meilleur projet. À 30 ans, si je suis professionnel, j’ai encore pas mal d’années devant moi.”

guillement Cimirot: "J'aurais aimé rester, mais pas à ces conditions."

Gojko Cimirot avait enfin un mot pour le départ de Ronny Deila à Bruges. “On ne s’attendait pas à jouer de tels playoffs. On avait de grandes ambitions. Est-ce que cela a été influencé par le départ de Ronny Deila ? Je ne veux pas parler du coach, c’est sa décision mais je le remercie tout de même car il m’a appris énormément de choses. C’est un top coach et un bon gars.”