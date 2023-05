Standard : Fergal Harkin veut prendre son temps pour trouver le nouveau coach

Le 29 avril, le Standard décrochait un bon partage pour son premier match de playoffs au Cercle... avec Ronny Deila.

Samedi dernier, le Standard a pris une véritable claque face au Cercle de Bruges (0-4) qui n’avait plus pris les trois points à Sclessin depuis 26 ans (la plupart de l’effectif liégeois n’était pas encore né !). Il régnait, la semaine dernière, un climat morose dans le stade qui n’avait plus rien du chaudron bouillonnant qui recevait encore Gand au début du mois. Seulement 11.829 courageux avaient fait le déplacement pour un match plus qu’anecdotique.

Le départ de Deila a fait de gros dégâts

Avec un piètre bilan de deux points sur 15, le Standard est passé à côté de son sujet au cours de ces Europe playoffs. Les cinq derniers matchs, et surtout le départ de Ronny Deila en cours de saison pour Bruges sont venus éclipser les beaux progrès réalisés par le club depuis le mois de juillet. C’est simple, samedi dernier, les fans présents au stade auront certainement eu l’impression d’être revenus deux ans en arrière, lorsque le Standard ne faisait pas honneur à son rang en playoffs 2 et que tout, ou presque, semblait encore à refaire. Même s’il n’a été acté que la semaine dernière, le départ de Ronny Deila a fait énormément de mal aux Liégeois. Si dans les discours officiels, les dirigeants et les joueurs admettaient que le Norvégien était toujours le même, off the record, les langues commençaient à se délier. “On ne le sentait plus aussi investi qu’avant lors des cinq dernières semaines”, pouvait-on entendre au club le week-end dernier. Si Fergal Harkin et Pierre Locht restent confiants quant à l’avenir du projet, il est grand temps que la page de cette saison soit tournée.

Prochain T1 : Harkin ne veut pas se précipiter

Jeudi dernier, en conférence de presse, Fergal Harkin confiait avoir déjà reçu plus de 50 candidatures, dont celle d’Alexander Blessin, l’ancien coach d’Ostende et de la Genoa qui présente le profil idéal.

Fergal Harkin a la lourde tâche de trouver le coach qui pourra reprendre le projet.

Des contacts ont déjà été noués mais les décideurs liégeois n’ont pas envie de se précipiter même si, il faut le reconnaître, l’annonce de l’arrivée d’un nouveau coach capable de reprendre le projet en main serait la bienvenue afin que tout le monde, joueurs comme supporters, puisse tourner la page et ainsi regarder vers l’avenir. “On trouvera un coach aussi bien voire meilleur que Ronny”, précisait le directeur sportif. Le successeur du Norvégien ne devra pas spécialement, tout comme lui, avoir une connaissance ou une expérience du championnat belge. Une chose est certaine, le chantier sera colossal pour le prochain T1 rouche.