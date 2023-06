Le Standard suit un joueur du RSCA Futures

Nils De Wilde (20 ans), à Anderlecht depuis 11 ans, quitte le Sporting. Il était en fin de contrat et son contrat ne sera pas prolongé. De Wilde est un attaquant qui évoluait en RSCA Futures la saison passée. Il a été titulaire 16 fois et est monté 11 fois au jeu. Il a marqué un but, lors du fameux 2-3 à Deinze, qui a qualifié Anderlecht pour le top 6.