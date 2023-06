Standard : Le jeune talent Noah Makembo signe son premier contrat pro

Cette saison, le Standard a prolongé de nombreux joueurs comme Henkinet, Epolo, Poitoux, Kuavita, Noubi, Thiago, Tapsoba, Balikwisha, Canak ou encore Ngoy et le jeune Mawete. Plus que jamais, la direction souhaite conserver ses jeunes talents et entend capitaliser dessus à l’avenir tant sur le plan sportif que financier. C’est d’ailleurs le message que Pierre Locht et Fergal Harkin ont adressé à la Famille des Rouches la semaine dernière. Le matricule 16 n’entend plus brader ses jeunes joueurs. Les dirigeants veulent les voir percer en équipe première avant, moyennant transfert, de renflouer les caisses du club qui doit devenir autosuffisant financièrement.