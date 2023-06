Zinckernagel et Fossey aptes pour la der de la saison à Gand

Ce samedi, sur le coup de 22h30, les Standardmen seront officiellement en congé avant de reprendre le chemin du centre d’entraînement le 27 juin prochain. Mais il reste un devoir à remplir, et non une corvée comme le précise le coach ad interim, Geoffrey Valenne, à remplir à Gand. “J’ai senti un groupe concerné malgré la situation. Ce qui s’est passé la semaine dernière est digéré. Ronny Deila est parti mais nous, on continue le travail et les bases du projet sont restées. Honnêtement, je n’avais pas le sentiment de vivre une dernière semaine tant les gars étaient appliqués et je voulais les remercier.”