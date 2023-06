Vadis : “C’était effectivement mon dernier match ici à Gand, je peux maintenant me concentrer sur la suite. C’était un réel plaisir d’être le capitaine de cette équipe. On a vécu des bons moments et des moins bons, mais j’en garderai de beaux souvenirs. Je vis au jour le jour, je ne sais pas encore de quoi mon avenir sera fait.”

Cimirot : “On savait que Gand était une bonne équipe et la défaite est logique dans l’ensemble. Je garderai beaucoup de bons souvenirs ici, notamment la Coupe de Belgique qu’on a gagné lors de ma première saison. Je suis heureux et fier d’avoir pu jouer plus de 200 matchs sous le maillot de ce grand club.”

Bodart : “C’est dommage de finir comme ça alors qu’on fait une super saison par rapport à l’année dernière. On sait que ces Playoffs 2 sont un peu tirés en longueur une fois que le dernier ticket européen est distribué. On n’a pas su faire abstraction de ça et donner le meilleur de nous-mêmes jusqu’à la fin. On verra si je serai encore là l’année prochaine, je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais je suis encore sous contrat au Standard.”

Valenne : “J’ai plusieurs sentiments aujourd’hui : je suis d’abord fier de mes joueurs qui ont fait le job et ont été professionnels jusqu’au bout bien que ce soit un match de fin de saison. J’ai également un sentiment d’inachevé, car on est passé à côté de ces Playoffs. Il y a un an, l’état d’esprit n’était pas le même, on était déjà en vacances. L’objectif de la saison, qui était d’atteindre le top, a été atteint. On a réussi à inculquer des valeurs de travail et on doit continuer à construire sur ces fondations. Il y a encore beaucoup de points d’interrogation sur le staff sportif de la saison prochaine, mais ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Il va y avoir beaucoup de changements dans le noyau, mais je fais confiance au club qui a déjà travaillé avec un budget restreint. On doit maintenant se régénérer mentalement durant la trêve et ce sera à nous de prendre les bonnes décisions pour continuer de grandir.”

Vanhaezebrouck : “On a fait une très belle saison, je suis vraiment content de mon groupe. On a eu énormément de matchs cette saison avec un noyau assez restreint. Sur les deux dernières saisons, on est une des équipes avec le Real Madrid et Manchester City qui a le plus joué. Concernant Vadis, rien n’est encore fait pour lui.”