Les compos probables de La Gantoise – Standard : une équipe (presque) type pour finir ? (DIRECT à 20h30)

Après cinq matchs en Europe playoffs, le Standard n’a pas encore gagné une rencontre. Plus largement, en tenant compte de la fin de la phase classique, les Rouches attendent d’accrocher une victoire depuis cinquante jours… Le temps commence à devenir long, et il est temps d’en finir. Alors autant conclure sur une bonne note, aussi pour des raisons financières puisque la septième place, que le Standard doit encore valider, rapporte un peu plus d’argent que la huitième.