Ronny Deila s’exprime pour la première fois depuis son départ du Standard : “Je veux aller le plus loin possible dans le football”

Remercié par le Standard, Deila profite actuellement de trois longues semaines de congé avant sa présentation à Bruges le 26 juin prochain. S’il est rentré en Norvège dans un premier temps, le coach et sa famille se rendront à Barcelone puis en Crète avant de se mettre au travail.

Dans la presse norvégienne, il est revenu sur son départ du Standard et son arrivée à Bruges, qu’il considère comme un pas en avant dans sa carrière d’entraîneur : “Je place le Club au niveau du Celtic. C’est un peu la même chose”, a expliqué celui qui a déjà coaché pendant deux années le club de la ville de Glasgow, “le Celtic est peut-être plus grand au niveau des supporters, mais sur le plan sportif, Bruges est au moins au même niveau.”

”Je veux aller le plus loin possible dans le football, donc c’était un choix naturel pour moi”, a-t-il ajouté, “c’est un monde dur et cynique. J’essaye de prendre les occasions quand elles se présentent et faire du mieux que je peux. C’est une chouette mais difficile vie. Le football de haut niveau est une activité dévorante mais je ne connais pas d’autre vie. Depuis que j’ai commencé dans le football, je n’ai plus jamais connu de longue pause.”