Standard : après des playoffs loupés, les Standardmen sont dans l’incertitude

”La semaine a été intense et je n’ai pas senti une ambiance de camp de vacances”, précisait Geoffrey Valenne avant le dernier déplacement de la saison. À Gand, les Standardmen ont fait illusion l’espace d’une bonne vingtaine de minutes avant de s’effondrer, usés physiquement mais aussi et surtout psychologiquement. Tant les joueurs avaient l’air perdus sur le plan tactique, on avait, par moments, l’impression de voir une tout autre équipe que celle qui avait balayé l’Union, Genk, Anderlecht, Bruges ou encore l’Antwerp en phase classique.

Cihan Canak est dépité, le Standard a gâché ses playoffs.

Une pluie de départs se profile

Alors que tous les regards se portent à présent sur Fergal Harkin, qui doit impérativement trouver un successeur à Ronny Deila avant la reprise programmée au 27 juin, c’est à une pluie de départ qu’il faut s’attendre en bord de Meuse. Cela avait déjà commencé avant le déplacement à Gand samedi matin lorsque Steven Alzate, prêté sans option d’achat par Brighton, était venu saluer ses équipiers avant de reprendre la route de l’Angleterre. Cité à Bruges, le Colombien se serait laissé aller à quelques indiscrétions laissant sous-entendre qu’il aurait d’autres plans que d’atterrir en Venise du Nord. Mais à Sclessin, depuis l’épisode Deila, on ne prend plus une parole pour argent comptant. Dussenne, en fin de contrat, avait quant à lui déjà pris congé du groupe tout comme l’a fait Gojko Cimirot après la rencontre. Philip Zinckernagel, monté au jeu, a eu un mot pour tout le monde et a remercié l’ensemble du club pour cette saison. Le Danois ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait d’autant que l’Olympiacos veut d’abord trouver un nouveau T1 avant de prendre des décisions quant à l’avenir de ses joueurs prêtés.

Laifis pourrait trouver un club à Chypre pour rester auprès de sa famille.

Rentré à Chypre, Kostas Laifis devrait même y rester afin d’y trouver un club pour poursuivre sa carrière et ainsi être au plus près de sa famille, lui qui a dû rentrer suite à des problèmes familiaux il y a déjà trois semaines. Enfin, Arnaud Bodart pourrait également quitter le Standard en cas de bonne offre. L’été sera chaud pour Fergal Harkin, lui qui, en plus de devoir trouver un coach, a précisé aux supporters qu’il souhaitait avoir 15 à 20 titulaires potentiels la saison prochaine.

T1 : les joueurs veulent être fixés

Ces deux dernières semaines, il a d’abord beaucoup été question du départ de Ronny Deila dans le vestiaire liégeois, qui en a énormément parlé. Son départ pourrait avoir un impact sur le futur de plusieurs joueurs comme celui de Filippo Melegoni par exemple. Début mai, il déclarait encore vouloir rester au club et progresser avec Deila. Samedi dernier, le discours était déjà différent. “Rester ? Cela dépend de beaucoup de choses, on ne connaît pas encore le nom du prochain coach ni qui va rester. Je prendrai une décision après.” Melegoni exprimait là l’incertitude de tout un groupe qui souhaiterait ardemment être fixé quant à l’identité de celui qui reprendra le projet en main.